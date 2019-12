A fost semnat contractul de tranzitare a gazelor naturale prin Ucraina

Compania Naftogaz din Ucraina și Gazprom din Federația Rusă, au semnat un contract de tranzitare a gazelor prin Ucraina. Despre aceasta a anunțat aseară directorul executiv al Naftogaz Iuri Vitrenco.

„Am semnat contractul ieri la Viena la ora 14:30, iar șeful Gazprom Alexei Miller a semnat aseara la St Peteresburg. Am negociat cu el până seara târziu, în speranța că vom semna contractul într-un singur loc, dar am avut nevoie de aprobări și semnăturile Consiliul de Supraveghere Naftogaz, precum și a Cabinetul de Miniștri, așa că a fost nevoie să amân semnarea și să o fac mai apoi de la distanță ", a scris Vitrenko pe Facebook.„Aceasta este prima dată în istoria Ucrainei când Gazprom a încheiat un contract de tranzit european. Până la acest moment, doar achizițiile de gaz de la Gazprom erau acoperite de un principiu similar, dar nefavorabil pentru Ucraina și benefic pentru Rusia, principiul„ preluarea sau plata ”, a adăugat Vitrenko, scrie noi.md cu referire la jurnal.md Prim ministru Ucrainei, Alexei Goncharuk, a adăugat că volumele minime pentru primul an vor fi de 65 de miliarde de metri cubi și 40 de miliarde fiecare în următorii patru ani.Menționăm că Guvernul de la Chișinău a pregătit soluții de rezervă în cazul în care Ucraina și Rusia nu ar fi ajuns la un numitor comun privind tranzitul gazului,astfel, fiind semnat și un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind accesarea unui credit de 50 de milioane de euro pentru achiziția gazelor naturale în caz de situație excepțională.