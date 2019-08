A dormit pe străzi, peste un an a ajuns milionar

Harry Sanders, din Melbourne, Australia, a rămas fără adăpost la 17 ani, dar apoi și-a lansat propria companie și la doar 21 de ani a devenit milionar.

În urmă cu doar patru ani, Harry a rămas fără adăpost, dar acum conduce propria companie a cărei valoare este estimată la 1 milion de dolari americani.La 17 ani, Harry a petrecut peste un an dormind pe străzi, în diferite adăposturi sau în casele unor prieteni. Dar el spune că, deși a fost o perioadă înfricoșătoare și dificilă din viața sa, timpul pe străzi l-a învățat lecții neprețuite, care l-au ajutat să devină milionar, scrie The Mirror.„Prima noapte ca homeless a fost cea mai grea. Habar n-aveam unde să merg sau ce să fac. Mi-am petrecut primele nopți sub un pod, nesigur de ce să fac.Dar poate fi periculos, deoarece oamenii fără adăpost au împărțite teritoriile și eu nu aveam habar așa că m-am confruntat cu multe probleme la început”, povestește tînărul antreprenor australian.El spune că mereu a reușit să se descurce și să găsească ce să mănînce, dar adaugă că ”au existat multe momente negative, cred că experiența de a fi fără adăpost m-a învățat să fiu mai rezistent și m-a maturizat foarte mult”.„Îmi datorez succesul faptului că am fost persoană fără adăpost. Fără această experiență nu aș fi fost impulsionat și de presat să reușesc. Am fost foarte determinat deoarece știam că, dacă nu funcționează, nu am niciun plan de rezervă”, concluzionează Harry.În prezent el este CEO al companiei Studiohawk, o agenție axată pe optimizarea motoarelor de căutare, care ajută site-urile să devină mai vizibile pe internet.Harry spune că a devenit interesat de ceea ce înseamnă SEO încă de când era adolescent și și-a folosit cunoștințele pentru a lansa Studiohawk la doar 16 ani.Dar visele sale s-au prăbușit trist după ce a rămas fără bani. Din fericire, adolescentul experimentat în afaceri nu a uitat niciodată abilitățile pe care le-a învățat înainte de a ajunge pe străzi și a reușit apoi să își relanseze compania și să o transforme într-o afacere de succes.