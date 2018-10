600 de milioane de oameni riscă să rămînă fără apă în doar doi ani

Peste 20 de oraşe mari din India îşi vor epuiza resursele de apă din sol în următorii doi ani, printre care şi Delhi, capitala ţării, relatează National Geographic.

În total, aproximativ 600 de milioane de oameni vor fi afectaţi de epuizarea resurselor, în condiţiile în care cererea de apă creşte, în medie, cu 16 milioane de persoane în fiecare an. India are a doua cea mai mare populaţie din lume, de peste 1,2 miliarde de oameni, conform datelor oferite de Banca Mondială.

Situaţia resurselor de apă este atît de gravă, încît fermierii din Punjab - o regiune din nordul Indiei - s-au plîns că au trebuit să sape tot mai adînc pentru a găsi apă. Într-o singură generaţie au fost nevoiţi să sape mai întîi la 12 de metri, după aceea la 18 de metri şi ulterior la 30 de metri.

La problema epuizării resurselor de apă se adaugă şi cea a faptului că Musonul are un comportament tot mai greu de estimat datorită încălzirii globale. În India, Musonul de regulă are loc în intervalul iulie-septembrie, fiind responsabil pentru 80% din totalul ploilor din India dintr-un an.

Pentru a rezolva problema lipsei de apă, Guvernul indian construieşte baraje (India are deja 5.000 de baraje), redirecţionînd cursul rîurilor. În unele zone rurale însă, oamenii încă se mai bazează pe fîntîni vechi - în unele cazuri vechi de sute de ani - pentru a colecta apă. Iar în alte cazuri, fîntînile săpate cu burghiul au accesat rezerve de apă contaminate cu concentraţii mari de aresenic şi fluorură.

Alte oraşe care vor fi afectate de epuizarea resurselor de apă mai sunt Bangalore şi Hyderabad.