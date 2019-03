10 locuri pe care trebuie neapărat să le vezi în Zakynthos (FOTO)

Sunt atît de multe lucruri de făcut în Zakynthos, încît este greu să alegi. Această insulă este cu siguranță una dintre cele mai vizitate din Grecia.

Citește care sînt cele mai importante 10 locuri pe care trebuie neapărat să le vezi în Zakynthos. Bineînțeles, vei mai reveni pentru a explora mai îndeaproape această insulă minunată, potrivit libertateapentrufemei.ro.Plaja Navagio (Golful naufragiului), emblematică pentru ZanteAtracția principală pe insula Zakynthos este Plaja Navagio (Golful naufragiului). Nimeni nu rămîne neimpresionat de priveliște. O întindere uimitoare de nisip alb și apă imposibil de albastră este protejată de un port natural cu stînci înalte de 200 de metri înălțime pe 3 laturi.Un zvon fals spune că epava era o navă de contrabandă cu tutun care a ajuns pe plajă în timpul unei furtuni, dar în realitate este doar o navă comercială care a eșuat pe țărm.Există două moduri de a vedea plaja Navagio, fie pe mare, fie din vîrful stîncilor. Nu există drumuri care să ducă direct pe plajă, aceasta fiind accesibilă doar cu barca.Pentru a o vedea de sus (foarte recomandat), va trebui să mergeți cu mașina pînă la platforma de belvedere de la capătul de nord al insulei. Este foarte ușor să ajungi aici cu mașina, deoarece există semne peste tot și este bine marcat pe Google Maps. Parcarea este chiar lîngă platformă.Foarte important: Cele mai frumoase priveliști sînt de pe stîncile din dreapta platformei și este posibil să vedeți unii oameni care merg dincolo de bara de siguranță pentru a-și face fotografiile perfecte. Nu este indicat să faci asta. Există turiștii care au murit recent căzînd 200 de metri în gol pentru că s-au aventurat dincolo de platformă.Plaja Xigia este o altă plajă incredibil de pitorească pe insula Zakynthos. Acest golf izolat este păzit pe trei laturi de stînci mari. Apa este frumoasă și chiar aici există un izvor termal cu sulf (ceea ce explică mirosul ciudat).Recifurile și plajele din jurul insulei Zakynthos sînt casa uneia dintre cele mai vechi forme de viață de pe Pămînt: țestoasele Caretta Caretta. Ele pot fi admirate în Parcul Marin din Zakynthos sau pe anumite plaje unde vin pe uscat pentru a depune ouă.Nu vei vedea doar țestoase în Marea Ionică! Există o mulțime de corali moi și tari, precum și o mulțime de specii de pești și crusteceae. Snorkelingul pe plajele din Zakynthos este o adevărată încîntare.Dacă vrei să lași plaja pentru cîteva ore, îți recomandăm să vizitezi vechile ruine ale Castelului Venețian. Insulele Ionice au fost ocupate de turci, francezi, britanici, venețieni și ruși la un moment dat, dar venețienii au lăsat în urmă unele dintre cele mai impunătoare situri sub formă de fortărețe mai ales în Zakynthos, Kefalonia și Corfu.Castelul este lîngă orașul Zante. Data exactă a construcției sale este încă necunoscută, dar a fost distrus de turcii invadatori în 1480, dar apoi restaurată în 1515. Astăzi este o dovadă a fostei perioade de glorie a insulei Zakynthos. Vizitatorii pot trece prin vechea închisoare, sălile de bal, bastioane, biserici. Poți vedea și un sistem vechi de canalizare.Această plajă este una dintre cele mai frumoase cu nisip auriu fin. Te poți relaxa la una dintre numeroasele taverne de pe plajă. Poți gusta mîncăruri delicioase, iar berea este mai ieftină. Poți folosi șezlongurile de pe plajă gratuit dacă faci consumație.Stîncile sînt impresionante, iar apa de un albastru intens te va lăsa fără cuvinte. Grotele Keri pot fi admirate printr-o croazieră cu vaporașul sau de sus, după un scurt drum cu mașina din orașul Keri. Cel mai bine e să ajungi la apusul soarelui. Există, de asemenea, un far frumos în apropiere și orașul Keri în sine merită, de asemenea, o vizită.Această frumoasă întindere de nisip în extremitatea sud-estică a insulei este locul perfect pentru a te relaxa după-amiaza. Nisipul are o culoare roșiatică, la fel și stîncile din jur. Apa este limpede și relativ liniștită aici. Pe o lungime de 100 de m, apa nu este adîncă.Acesta este cu siguranță unul dintre cele mai pitorești golfuri de pe insula Zakynthos. Limnionas este un port natural adînc înconjurat de stînci multicolore și are cea mai clară apă pe care o veți vedea. Pietrele verzi reflectă soarele de dedesubt și luminează marea ca un acvariu.Încă un golf uluitor, Porto Azzuro este un loc minunat pentru a te relaxa după-amiaza. Există un loc de snorkelling la capătul de sud al plaje. Apa are aici o nuanta verde-albastru.O altă lungă întindere de nisip auriu, la doar cîteva sute de metri la sud de Porto Azurro, Plaja Banana are un bar cu prețuri foarte accesibile situat pe un deal cu vedere la golf. Plaja în sine ar putea să nu fie la fel de pitorească ca Porto Azurro într-o zi senină, dar nisipul aici este moale și există șezlonguri de închiriat.