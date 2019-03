Un șeic miliardar și-a creat un jeep de peste 24 de tone

Un magnat al petrolului din Golf a devenit constructor de mașini și a realizat cu echipa sa cel mai straniu vehicul din lume, un jeep-tarnsportor militar cu zece roți.

Șeicul Hamad bin Hamdan al Nahyan (63 de ani) este un magnat al petrolului și unul dintre cei mai bogați afaceriști din Golf. El este şi un mare colecţionar de maşini și are o echipă specială care lucrează la diverse proiecte în laboratoarele proprii, scrie dcnews.ro.Șeicul are acum în garajul său un jeep uriaş care combină atît caracteristicile unui SUV, cît și cele ale unui transportor militar.Autovehicolul este cea mai ciudată mașină de acest gen construită în atelierele sale este un SUV uriaş care combină, într-o caroserie futuristă, un jeep Mercedes – marcă pentru care şeicul are o slăbiciune - şi un transportor militar.Vehiculul megalitic cîntăreşte peste 24 de tone şi are 10 roţi, iar sub capotă ascunde un motor de 600 de CP.