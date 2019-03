Rusia renunță la dolarii americani pentru a acumula aur

Dorinţa lui Vladimir Putin de a pune capăt dependenţei Rusiei de dolarul american a declanşat o adevărată "goană după aur".

În decurs de un deceniu, Rusia şi-a majorat de patru ori rezervele de aur, iar 2018 a fost cel mai ambiţios an de pînă acum. Şi mai important, ritmul nu pare să încetinească. Datele publicate de Banca Centrală a Rusiei arată că în luna februarie 2019 rezervele sale de aur au crescut cu un milion de uncii (28,349 tone), cea mai mare cantitate adăugată după luna noiembrie.



Toate aceste date sugerează că Rusia face progrese rapid în eforturile sale de diversificare faţă de activele americane. Analiştii care au inventat termenul "dedolarizare", speculează cu privire la impactul asupra economiei mondiale dacă şi alte ţări vor adopta o filosofie similară şi ce ar însemna acest lucru pentru atractivitatea dolarului în raport cu alte active, precum aurul sau yuanul chinez, mai scrie Bloomberg.



La finele anului trecut, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, declara că entităţile şi companiile europene sînt mult prea dependente de moneda americană, apreciind acest lucru drept o "chestiune de suveranitate". De asemenea, anul trecut Polonia şi Ungaria i-au surprins pe analişti după ce au făcut primele achiziţii substanţiale de aur de către o ţară membră a Uniunii Europene în ultimul deceniu.



Însă, în cazul Rusiei, experţii îşi pun întrebarea dacă ţara poate să menţină un ritm atît de intens de achiziţii de aur. Unii analişti sînt de părere că Rusia va importa aur pentru a se proteja împotriva şocurilor geopolitice şi a ameninţării unor sancţiuni mai dure din partea SUA, dacă relaţiile dintre cele două superputeri vor continua să se deterioreze. Însă alţii susţin că cererea de lingouri de aur a Rusiei urmează să încetinească.



"Dacă va atinge o limită cu achiziţiile interne, cred că banca centrală va începe să importe aur", a declarat Oleg Kouzmin, economist şef la banca rusă Renaissance Capital şi fost consilier în departamentul de politică monetară al Băncii Centrale a Rusiei. Avînd în vedere riscurile geopolitice, este posibil ca banca centrală să continue să majoreze ponderea rezervelor de aur, a spus Oleg Kouzmin.



Un lucru care ar putea menţine rezervele în dolari ale Rusiei la un nivel ridicat este dependenţa crescută a ţării de exportul de materii prime, precum petrolul, care este tranzacţionat în dolari. Trei sferturi din comerţul anual în valoare de 600 miliarde de dolari al Rusiei este în dolari.



Achiziţiile de aur ale băncilor centrale au sprijinit preţul aurului în ultimul an. Preţul aurului a crescut cu 20% de la începutul lui 2016.



"Dacă nu ar fi fost Banca Centrală a Rusiei, anul trecut ar fi fost unul dintre cei mai proşti ani din ultimul deceniu pentru achiziţiile de aur, astfel încît ăn acest fel a fost pus un prag asupra preţului. Însă acum achiziţiile de aur ale Rusiei sînt binecunoscute, astfel că ar fi nevoie de o majorare semnificativă a achiziţiilor pentru a influenţa preţul aurului", a declarat Adrian Ash, director de cercetare de la firma de brokeraj BullionVault Ltd.