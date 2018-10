O vînzătoare, surprinsă cum ștergea jeleul dintr-un pahar expus în vitrină (VIDEO)

Imagini dezgustătoare într-un magazin din Capitală. O vînzătoare a fost surprinsă cum ștergea cu o cîrpă jeleul dintr-un pahar expus în vitrină.

- Doamnă, spuneţi-mi, vă rog, acest jeleu pe care îl ştergeţi cu cîrpa îl puneţi ulterior la vînzare?

- Nu, nu.

- Dar ce faceţi? Îl ştergeţi pentru dumneavoastră?

Ecaterina Baciu povesteşte că a mers la cumpărături. Marea i-a fost mirarea cînd a văzut că vînzătoarea de la secţia de patiserie încearcă să îndepărteze cu o lavetă primul strat de jeleu.



"Ea a şters un pic din jeleu, apoi un pic masa, mi s-a părut foarte murdar şi neplăcut. A venit administraţia, paza mi-a spus că nu am voie să filmez, că este interzis", a spus Ecaterina Baciu, consumator.



Cofetarul magazinului a explicat că femeia a vrut să şteargă praful depus pe jeleu.



"Aici este poziţia unde se vînd eclair-urile, nuştiu din ce cauză ea are un pic de emoţii şi scapă des prăjiturile. Praful a căzut peste pahare, ea în cazul acesta trebuie să mi le aducă mie sus, după care eu le dau la rebut. Aşa ceva să facă nu am învăţat niciun vînzător", a zis Maria Moraru, cofetar.





- Doamna este instruită corect, dar acum nu a procedat corect. Este o greşeală care nu se practică.

- Ce o să faceţi în cazul dat?

- O să pedepsim neapărat persoana şi o să o instruim corect", a menționat Maria Cravțov, administrator magazin.



Reprezentanţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Alimentelor s-au autosesizat. Administraţia marketului va fi amendată cu 7 mii de lei, iar vînzătoarea - cu 10 mii, pentru nerespectarea condiţiilor de igienă.