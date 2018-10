La Nisporeni o maşină S-A RĂSTURNAT pe şosea (VIDEO/FOTO)

Accident grav în apropierea satului Bursuc, raionul Nisporeni. Un automobil s-a răsturnat pe şosea, după ce s-a izbit violent într-un TIR.

Potrivit ofiţerului de presă a Inspectoratului de Poliţie Nisporeni, Cristina Vicol, unul dintre şoferi a ieşit la depăşire într-o curbă, a derapat de pe traseu şi s-a izbit într-un TIR care venea din sens opus. Din fericire, soţia acestuia care era pe bancheta pasagerului a scăpat doar cu răni uşoare.

Din imaginile filmate de un martor ocular se vede că maşina acestuia a fost făcută zob.

Celălalt şofer, în vîrstă de 45 de ani, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.



"Veneam de la vama Leuşeni şi mergeam spre Chişinău, la terminal. A ieşit pe contrasens şoferul. Am frînat dar el drept, a intrat în TIR. Era într-un rînd cu maşinile, nu ştiu cum nu m-a observat. Eu am frînat cît am putut, dar dacă am 22 de tone se duce. I-am smuls eu pe amîndoi, sărmanul era atins piciorul la el. Soţia e bine, a mers singurică, s-a ţinut pe picioare", a explicat şoferul TIR-ului.

Şoferul care va fi găsit vinovat va primi o amendă de 1.500 de lei şi şase puncte de penalizare.