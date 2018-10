În loc de NATO: Fort Trump sau poate chiar Camp Melania

Macedonia, unde azi are loc referendumul pentru schimbarea numelui ţării, a cunoscut în ultima lună cea mai mare afluenţă de lideri occidentali într-o ţară mică din Est.

Cancelarul austriac Sebastian Kurz, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, cancelarul german Angela Merkel, vicepreşedintele american Mike Pence au vizitat capitala Skopje, făcînd campanie pentru un DA la referendum.

Dacă în urma consultării de la 30 septembrie numele ţării se va schimba din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în Republica Macedonia de Nord, Grecia va fi de acord să aprobe aderarea ţării la UE şi NATO, ceea ce explică elanul liderilor occidentali de a lua avionul spre Skopje, ca şi încercările propagandei ruseşti de a-i descuraja pe macedoneni să răspundă afirmativ. E adevărat însă că, în special în privinţa apartenenţei la NATO a Macedoniei, unii observatorii mai cinici ar zice că e vorba de nişte speranţe asemănătoare cele ale unui cuplu care speră să nu ajungă la divorţ dacă mai apare un copil. În speţă, e vorba de divergenţele dintre liderii europeni şi preşedintele american Donald Trump pe tema concepţiei despre NATO, care în ultima vreme au căpătat o formă nouă.

Trump a profitat de orice ocazie ca să evidenţieze aceste divergenţe, îndeosebi la mitingurile electorale unde le spune susţinătorilor „ceea ce presa mainstream nu vrea să relateze”. Aşa a fost mitingul de la 6 septembrie din Billings, Montana, cînd preşedintele a povestit că la summitul din iulie al alianţei i-a ameninţat pe partenerii europeni că va retrage SUA din NATO dacă restul membrilor refuză să contribuie la cheltuieli cu 2% din PIB şi le-a explicat că în industria imobiliară, unii care nu plătesc ceea ce au cumpărat se cheamă rău-platnici (în sensul că pot fi executaţi silit, adică să li se ia casa). Cu alte cuvinte, SUA a vîndut securitate Europei, iar ea nu a achitat preţul cerut.

În acest context, presa americană şi-a adus aminte şi de faptul că Macedonia are o populaţie de 2 milioane de oameni, adică mai puţin decît statul Kansas, şi o suprafaţă mai mică decît Massachusetts. Precizarea are sens după ce, la acelaşi summit NATO din iulie, preşedintele Trump reclamase că aşa cum e gîndită alianţa acum, cu articolul 5 care prevede că dacă o ţară membră e atacată, toate celalalte îi sar în ajutor, există riscul să se declanşeze un al treilea război mondial chiar şi dacă Muntenegru, tot o ţară balcanică mică (sub 700.000 de locuitori), reclamă că e atacată. Muntenegru a intrat anul trecut în NATO, fiind cel mai nou stat membru al alianţei.