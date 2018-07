Explozie la o uzină chimică din China. Cel puțin 19 oameni au murit

Acesta reprezintă cel mai recent accident dintre cele produse în mine de cărbune și uzine chimice din China, potrivit site-ului agenției Reuters.

Explozia a avut loc joi într-o uzină deținută de Yibin Hengda Technology. Cauza producerii incidentului este încă necunoscută, notează Mediafax. Uzina se află într-un parc industrial, la sud de Chengdu, capitala provinciei Sichaun.

#Updates Fire from blast at industrial park in SW China's #Sichuan Province extinguished on Friday morning, all injured in stable condition, according to local authorities pic.twitter.com/YwiSQjGqWa