Egor Kreed a povestit cum a făcut cunoștință cu Xenia Deli

Egor Kreed a vorbit pentru prima dată cum a făcut cunoștință cu basarabeanca Xenia Deli. Artistul a mai zis că a fost cea mai frumoasă relație.

„Am făcut cunoștință pe Instagram. A intrat într-un local din Los Angelos, și din prima am înțeles că e ceea de ce am nevoie. Am simțit fluturi în stomac. S-a așezat lîngă mine, am vorbit vreo oră și mi-a plăcut la nebunie. Apoi Xenia a zis că trebuie să plece, o așteaptă iubitul. Și aici am înțeles că am doar o șansă, i-am propus să mergem pe dealurile din Hollywood să vorbim 30 de minute. Am mers și am vorbit toată noaptea. A doua zi ea s-a despărțit de iubitul ei și am început să ne întîlnim”.