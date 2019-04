După patru ani, Corina Fusu răspunde criticilor aduse stilului ei vestimentar

Fostul ministru al Educației, Corina Fusu, la patru ani de la criticile izbucnite în presă, după ce a îmbrăcat ștrampi violeți la o întrevedere oficială, spune că a ales să-i îmbrace deoarece i-a asortat cu alte accesorii pe care le purta în acea zi.

„Eu am considerat că m-am asortat bine, pentru că și geanta era de culoare volet, și fularul. Am zis că e ok. Iată că la noi există o altă percepție despre felul în care trebuie să se îmbrace funcționarii publici. Eu, fiind educată altminteri, vizitînd și alte parlamente în vizită de lucru, în schimburi de experiență, am observat că acolo, în vest, oamenii vin la lucru, ca la lucru. Am văzut în Parlamentul UE și doamne îmbrăcate și în ciorapi galbeni, și roșii, și verzi și de toate culorile, la mine era mult mai modest, la mine erau mov. Au făcut-o pentru că, din punctul meu de vedere, nu aveau un alt motiv pentru a mă critica”, a spus Corina Fusu în cadrul emisiunii „Iubește Viața” de la TV8.