Dezvăluiri: Filip s-a întîlnit cu Plahotniuc la Miami

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, spune cu precizie că Pavel Filip a fost în luna august în vizită la Plahotniuc, deși anterior declara că nu l-a văzut din luna iunie.

„Pavel Filip are o șansă să demonstreze dacă este un om sincer sau un mincinos. Să iasă mîine în fața presei cu ambele pașapoarte pe care le posedă. Vă asigur că el nu va face acest lucru, notează Noi.md cu referire la tv8.md.

Știți de ce? În luna august are două ștampile în pașaport cînd a mers la Plahotniuc în Miami. Toți au vorbit cu el (n.r. cu Vlad Plahotniuc ) și după ce a plecat din țară”, a povestit Usatîi, transmite Știri.md cu referire la Diez.md.

Mai mult, el este încrezător că Ilan Șor este la propriu implicat în proiectul Pro-Moldova, pentru că Plahotniuc nu are bani și, în plus, are probleme de securitate.

Reamintim că în luna iunie 2019 presa titra că Renato Usatîi ar fi un proiect al lui Plahotniuc prin care ultimul încearcă în continuare să țină sub control politicul din Republica Moldova.