Bill Clinton, în rochie și pantofi cu toc. Tablou deocheat, găsit în casa lui Epstein

Un tablou care îl înfăţişează pe Bill Clinton purtînd o rochie şi pantofi cu toc a fost găsit recent în casa miliardarului Jeffry Epstein (66 de ani).

Omul de afaceri s-a sinucis sîmbătă, 10 august, în închisoare, acolo unde aştepta procesul pentru acuzaţii de abuz sexual şi trafic de minori, scrie New York Post.Surse din poliţie au dezvăluit pentru sursa citată că tabloul care îl înfăţişează pe fostul preşedinte se afla în casa deţinută de Epstein în cartierul Manhattan din orașul New York.Tabloul îl înfăţişează pe Bill Clinton îmbrăcat cu o rochie albastră asemănătoare celei asociate cu Monica Lewinsky în scandalul relaţiei lor. Preşedintele îşi ţine picioarele atîrnate peste mînerul scaunului şi poartă pantofi roşii cu toc înalt.Lucrarea, intitulată “Parsing Bill (Analiza lui Bill)”, a fost realizată de artista Petrina Ryan-Kleid, dar aceasta nu ştia că lucrarea sa a ajuns în casa lui Jeffrey Epstein.Miliardarul american Jeffrey Epstein era acuzat abuz sexual şi trafic de minori. Epstein a pledat nevinovat şi a fost reţinut, fără a avea dreptul la cauţiune. Pe numele său au fost formulate două capete de acuzare pentru trafic de minori, pentru care risca o pedeapsă cu pînă la 45 de ani de închisoare.Acesta a mai încercat să se sinucidă pe 25 iulie, fiind găsit în stare de inconştienţă şi cu răni la gît în celula sa de la o închisoare din Manhattan, New York.