Andreea Bălan este însărcinată din nou. Prima imagine cu burtica de gravidă (FOTO)

Andreea Bălan a dat vestea acestei toamne. Cîntăreaţa este însărcinată în cinci luni cu al doilea copil şi se pregăteşte curînd să schimbe din nou scutece. Solista este căsătorită cu actorul George Burcea cu care mai are o fetiţă, Ella Maya, în vîrstă de doi ani.

Andreea Bălan nu este foarte darnică cu povești din viața ei privată și a tot încercat să evite să ofere imagini cu fetița ei Ella Maya. Recent însă, artista a dezvăluit că este însărcinată din nou, ba chiar a acceptat să-i arate chipul fiicei ei, în vîrstă de doi ani. Solista a acceptat să pozeze pentru coperta de luna viitoare a Revistei Unica. Andreea apare fericită, ţinîndu-şi mîna pe burtică, alături de soţul ei şi fetiţa lor. „Vă spun cu multa fericire în suflet că familia ni se va mări”,a anunţat Andreea şi pe Facebook.

Vedeta de 34 de ani a povestit cum a schimbat-o apariția unui copil și cum și-a mai dorit unul foarte repede după nașterea Ellei, dar soțul ei i-a spus să mai aștepte. Acum s-a întîmplat minunea şi s-a simţit pregătirea să vorbească despre asta. „Sunt însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie”, a spus Andreea Bălan pentru sursa citată.

Cînd va naşte Andreea Bălan

Pentru venirea noului membru al familiei, Andreea Bălan a spus că nu se prea pregătește, pentru că a învățat multe lucruri din experiența primei sarcini. Știe ce o așteaptă, o să nască tot prin cezariană în luna martie, a păstrat rochițele care i-au rămas mici Ellei Maya, iar în cazul în care copilul va fi băiat, le va face cadou cuiva care are nevoie.

„Știu că sună ca un clișeu, dar apariția unui copil nu numai că te maturizează, te și schimbă. Pe mine m-a făcut mai fericită și m-a calmat. Datorită copilăriei mele, am fost foarte mulți ani colerică, efervescentă și perfecționistă. Ceream foarte mult și de la mine și de la echipa mea. De la mine ceream mult pentru că atunci cînd eram mică, și mie mi se cerea, fie din partea publicului, fie de către părinte sau de către oamenii din jur, să fiu perfectă. Urcă-te pe scenă, cîntă bine, zîmbește, fii perfectă. Toată viața mea am crezut că trebuie să fiu perfectă și că dacă sînt perfectă, lumea mă iubește. În trecut, nu știam să mă iubesc pe mine și n-o făceam. Dar mi-am dat seama, după 30 de ani, cu terapie, cu cărți citite, cu călătorii, că e ok să fii imperfect și că e ok să te iubești așa cum ești și să-ți accepți defectele, adică să te iubești pe tine”, spune artista în interviul acordat Unica.