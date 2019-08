Voronin: Toate țările în care a activat FMI nu au avut succes

Vladimir Voronin critică decizia Guvernului de a accepta condițiile Fondului Monetar Internațional pentru a obține sprijin financiar. Liderul PCRM spune că guvernarea comunistă a „supraviețuit fără acest Fond Monetar”.

„Noi am supraviețuit fără acest Fond Monetar. Era o posibilitate de a te dezvolta de sine stătător. Nu era cine să ne spună că nu trebuie să majorăm pensiile, salariile, că inflația trebuie sa fie cutare sau cutare, pentru a ne oferi aceste sume mizerabile”, a spus liderul PCRM.„Toate țările în care a activat FMI nu au avut succes finianar sau economic”, a adăugat Voronin.ostul președinte al țării a spus că FMI ar fi „o mașină de spălat a banilor americani. Se cunoaște bine că SUA nu are bancă de stat, dar Trezorerie, care tipărește bani care se numesc dolari. Fondul Monetar are ca scop ca acești bani, pe hârtie, care nu au nici o valoare, să le repartizeze în țări ca Moldova, cum ne numesc ei, din lumea a treia”.Săptămâna trecut, deputații au votat mai multe modificări în politica bugetar-fiscală și vamală. Aceste măsuri sunt incluse și în acordul cu FMI.