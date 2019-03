Vladimir Voronin: Am văzut cu un ochi raportul Kroll 2 (VIDEO)

Vladimir Voronin susține că a văzut pentru cîteva minute raportul Kroll 2, care conține informații despre beneficiarii furtului miliardului și care este ținut în secret de autorități.

Comunistul nu a vrut să ne spună cine și de ce i l-a arătat. Acum documentul se află la Procuratura Anticorupție. Instituția nu ne-a furnizat informații despre cum decurg investigațiile de cînd au primit raportul Kroll-2.„Cui aparțin aceste firme offshore, nu știu dacă contractul are obligația să caute aceste firme offshore. -Ați răsfoit cel de-al doilea raport? - Doar cu un ochi pentru 3 minute începînd de la Australia și terminînd cu Brazilia. Nu știu Antarctida are offshore sau nu?”, se întreabă Voronin.Voronin nu a vrut să ne spună cine i-a dat documentul.“Cum de ați avut acces 3 minute la raport? - Nu se discută. - Doar dvs. vi l-a arătat sau la mai mulți? - Nu se discută. Dar eu l-am văzut. - Și dacă ați văzut nu ați încercat să faceți valvă? - Am sesizat de cîte ori în Parlament, noi, deputații care avem semnătură și nu ne-au oferit nimic, nici pe Kroll 1”, a mai adăugat Voronin.Banca Națională a Moldovei, cea care a contractat compania de investigații Kroll pentru a afla cine a furat miliardul, spune că a trimis raportul Procuraturii Anticorupție încă din martie anul trecut.Respectiv, acum procurorii pot decide publicarea acestor acte, menționa Guvernatorul Octavian Armașu într-un interviu oferit la începutul acestui an. ProTV a cerut de la Procuratura Anticorupție detalii despre investigație, dar nu a primit încă un răspuns. Despre jaful secolului, cum a fost numit furtul unui miliard de dolari în băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, s-a aflat în preajma alegerilor parlamentare din 2014.Guvernul, condus atunci de Iurie Leancă, a semnat garanții de stat pentru ca băncile comerciale să nu dea faliment. Adică statul se angaja să întoarcă datoriile instituțiilor dacă ele nu vor fi în stare.Iurie Leancă, ex-premier: “În momentul în care ți se spune că dacă nu iei această decizie se prăbușește banca și cade toată economia și 500.000 de cetățeni își pierd depuneri cîștigate de zeci de ani. Tot ce vreau să vă zic, să nu fiți în locul meu să aveți astfel de situații. Nici nu încercați măcar să judecați din perspectiva zilei de astăzi, toți sînt deștepți”.Într-un final, garanția s-a transformat în datorie care trebuie întoarsă din buget, de toți cetățenii, pe parcursul următorilor 25 de ani.Primul raport Kroll, publicat de președintele parlamentului Andrian Candu , arată că o bună parte din banii furați au fost spălați prin firme ale primarului de Orhei , Ilan Șor.El a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță. Curtea de Apel, după decizia căreia ar putea ajunge la pușcărie, examinează dosarul deja de un an, cu foarte multe amînări.Între timp, Șor a ajuns deputat. Alte sentințe în dosarul miliardului nu au fost pronunțate, deși au trecut 5 ani de la fraudă. Pînă în prezent, un miliard și 698 de milioane de lei au fost încasați la bugetul de stat, dintre care 421 de milioane au fost recuperate în urma sechestrelor puse pe averile celor condamnați și cercetați penal în dosarul fraudelor de la BEM.Cifrele ni le-a oferit noul guvernator al BNM. sînt aceleași date pe care le publica Guvernul, deși experții au indicat în repetate rînduri că aceste fonduri provin din vînzarea activelor băncilor fraudate, și nu sînt banii propriu-ziși, scoși din instituțiile financiare.