Visul lui Chiril Gaburici

Sectorul IT din Republica Moldova are un potențial incredibil, se arată convins ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, citat de Noi.md.

În cadrul discursului susținut la la Moldova ICT Summit 2018, Chiril Gaburici a menționat că și-ar dori să vadă la intrarea în Centrul de Excelență Tekwill din Chișinău logourile Google, Apple și Tesla. Acest lucru este posibil, a afirmat ministrul.

„Am un vis: la intrarea în Tekwill, în afară de logourile noastre și cele ale partenerilor de dezvoltare, să stea, pentru început, încă 3 logouri - Google, Apple și Tesla de exemplu, iar apoi încă multe altele. În Republica Moldova să vină aceste mari companii ale sectorului IT, iar noi să avem peste 100.000 de specialiști în IT care să muncească aici, în țara lor, cu salarii foarte bune și CV-uri care să le asigure viitorul. Acest sector are un potențial incredibil! Noi avem un potențial incredibil!", a declarat Gaburici.

El a mai anunțat că, începînd cu 1 septembrie 2018, în curriculumul școlar va fi introdusă educația digitală obligatorie în școli, din clasa I. „Ministerul Economiei și Infrastructurii va depune eforturile necesare pentru a contribui la asigurarea bazei materiale și conceptuale a acestei transformări. Vom susține și promova Proiectul educațional „TwentyTU”, pe care îl privim ca pe o completare serioasă a programelor școlare existente, dar cu accent sporit de digital și care va implica atît industria, cît și societatea”, a afirmat ministrul Gaburici.

În perioada 2016-2017, cifra de afaceri a sectorului tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) a crescut de la 10,5 miliarde la 12,2 miliarde de lei, înregistrînd și o creștere a exportului IT și comunicații pînă la 3,3 miliarde lei.

„O creștere semnificativă a avut exportul de produse și servicii IT de la 1,1 miliarde pînă la 1,7 miliarde de lei. Este o creștere semnificativă, dar și un semnal clar pentru noi că industria va avea nevoie de mai multe resurse - în primul rînd de resurse umane, dar și de mai multe investiții. Ratele de creștere a industriei TIC, dar și de absorbție a noilor tehnologii, interesul pe care-l manifestă față de acest domeniu noua generație, ne oferă siguranța că Moldova are oportunități mari de dezvoltare în această direcție, nu doar în calitate de consumator, dar și de generator de produse și servicii TIC. În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii își ajustează politicile publice menite să contribuie la valorificarea oportunităților investiționale și potențialului de creștere a industriei TIC”, a relatat Gaburici.

De asemenea, el a apreciat succesul înregistrat de primul parc IT din țară - „Moldova IT Park”, care a înregistrat un număr de 160 de companii rezidente, dintre care 52 cu capital social străin. Volumul total prognozat de vînzări este de 1,4 miliarde lei pentru 2018. Totodată, ministrul a vorbit și despre facilitățile acordate rezidenților parcurilor IT: 7% - impozit unic, rezidență virtuală, mecanism simplificat de administrare și raportare printr-o formă unică, o gamă vastă de domenii de activitate inovațională.