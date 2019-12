Vadim Ceban: Propunerea de a prelua şefia “Moldova-Gaz” a fost neașteptată

Fostul vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei, Vadim Ceban, a vorbit despre eventuala influenţă a „factorului găgăuz” asupra numirii sale în funcția de șef la „Moldova-Gaz” SA.

El a menționat că propunerea de a conduce concernul „Moldova-Gaz” a fost „o provocare serioasă pentru el în mod profesional”, transmite gagauzinfo.md „Nu aș spune că factorul găgăuz a influențat cumva numirea mea, dar cred că acest argument nu a fost ultimul pentru conducerea țării. Or, propunerea de a conduce „Moldova-Gaz”a venit de la președintele țării noastre, Igor Dodon ", a spus Vadim Ceban.Potrivit acestuia, propunerea de a conduce “Moldova-Gaz” a fost „neașteptată”.„Nu a fost prea mult timp pentru a sta la gînduri, am luat o decizie rapidă. După ce a avut loc întîlnirea, am discutat cu bașcanul. Pentru mine această propunere a fost neașteptată. Pentru că este o responsabilitate mare. Pe de altă parte, în Găgăuzia, am avut multe proiecte pe care am început să le implementăm împreună cu echipa Comitetului Executiv, echipa başcanului Irina Vlah. Acum văd că toate aceste proiecte se dezvoltă destul de eficient”, a adăugat Vadim Ceban.În același timp, șeful „Moldova-Gaz” și-a exprimat disponibilitatea de a „ajuta colegii săi găgăuzi în problemele dezvoltării economice a Autonomiei”.