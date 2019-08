Tofilat: Anul acesta în Moldova prețurile la gaze vor crește Economie 15 august 2019, 13:30

De ce tarifele la gazele naturale în Moldova vor crește în viitorul apropiat, a explicat expertul în domeniul energetic Sergiu Tofilat.

"Nu sînt pregătit să vorbesc acum cu privire la energia electrică, dar în acest an prețurile la gaze pentru consumatori vor trebui majorate neapărat", a menționat expertul.

"Ultima dată tarifele la gazele naturale au fost revizuite în martie 2018. De atunci, prețul real al acestui transportator de energie a crescut cu treizeci la sută. Adică, tariful pe care îl plătim astăzi nu acoperă cheltuielile. Majorarea sa trebuia să aibă loc în al treilea trimestru al anului trecut. Cu toate acestea, în ajunul alegerilor, din motive evidente, acest lucru nu a avut loc. Amintesc că există anumite reguli și metodologie de calculare a tarifelor, conform cărora, dacă diferența dintre valoarea calculată și prețul real depășește cinci procente, tariful ar trebui revizuit. Există, de asemenea, reguli de piață în care, de exemplu, nu se spune nimic despre alegeri...

În decembrie expiră contractul cu Gazprom și noi continuăm să acumulăm datorii. Deci, astăzi ţara are probleme cu gazul și chiar foarte serioase.

În plus, pe lîngă costul gazelor în sine, există și un preț pentru serviciile de livrare a acestuia - aceste cheltuieli sînt suportate de Moldovagaz. Și acolo există astăzi probleme mari. Din 2006, cheltuielile de livrare a gazelor în republică au crescut de peste trei ori. Cred că acesta este un motiv bun pentru a efectua un audit în întreprindere în viitorul apropiat pentru a înțelege în sfîrșit cum stau lucrurile în realitate.

Revenind la tarifele la gazele naturale pentru populație, ar trebui să ne așteptăm ca deja în anul viitor acestea să scadă. Totul constă în faptul că, conform formulei prevăzute în acordul dintre Gazprom și Moldova Gas, una dintre componentele calculelor este costul gazelor pe piața europeană. Dar, atrageţi atenție, cu o întîrziere de un an. Adică, acum, în 2019, la noi prețul gazelor se apropie de cel care era pe piața europeană anul trecut, și noi plătim circa 240 de dolari pentru o mie de metri cubi. În acest an, prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut de aproape două ori. Respectiv, o scădere similară a preţului ar trebui să așteptăm în Moldova în 2020", a spus Sergiu Tofilat.