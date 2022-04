Spînu: Undă verde la liberalizarea transportului rutier de mărfuri pentru R. Moldova

Din cauza războiului din Ucraina, mai mulţi transportatori de mărfuri au rămas blocaţi. Unii au reuşit să ajungă în Republica Moldova între timp, însă mai există vagoane dar şi containere blocate în portul din Odesa.

Precizările au fost făcute de ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în platoul TVR Moldova.

„Am avut vagoane blocate pe calea ferată, o parte deja au ajuns în R. Moldova, o parte încă trebuie să vină. Sper că acum, atît timp cît avem o situaţie mai liniştită, sau cel puţin în zona Kievului, sper să poată să vină anumite vagoane care erau blocate chiar în jurul Kievului. În port am avut containere şi sînt în continuare blocate, din păcate nu putem face prea multe ţinînd cont că anumit spaţiu în zona portului a fost minat, respectiv este extrem de complicat să facem ceva”, a declarat Andrei Spînu.



În context, oficialul a precizat că şi la acest capitol, Republica Moldova a fost ajutată de România pentru a importa dar şi exporta produse prin intermediul portului Constanţa.



„În acelaşi timp, cu suportul României, am deblocat activitatea transportatorilor în mod special de containere, către portul Constanţa. Pentru că iniţial, la începutul războiului am deblocat aducerea containerelor de la port spre R. Moldova, dar nu era posibil şi invers, ca să facem export. Ieri am fost informat de către colegii de la Bucureşti că începînd de luni s-a permis şi pentru rutele din Chişinău spre portul din Constanţa. În paralele am obţinut mai multe autorizaţii de transport rutier de mărfuri pentru mai multe ţări”, a precizat Andrei Spînu.



Totodată, vicepremierul a anunţat că Comisia Europeană a dat undă verde liberalizării transportului rutier atît pentru R. Moldova cît şi pentru România.



„Un mare mulţumesc Comisarului Adina Vălean. Ieri am primit o noutate bună că Comisia Europeană a dat undă verde la liberalizarea transportului rutier de mărfuri pentru R. Moldova şi Ucraina. Acest subect l-am discutat cînd doamna Vălean a fost la Chişinău. Aşteptăm Consiliul European să se pronunţe şi sperăm să avem o decizie pozitivă”, a punctat Spînu.



Ediţia emisiunii „Punctul pe AZi” din această seară, cu participarea ministrul Andrei Spînu poate fi urmărită mai jos.