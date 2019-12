Serviciul Fiscal de Stat va efectua verificări operative în luna decembrie

Agenții economici sunt preîntâmpinați de Serviciul Fiscal de Stat despre faptul că în perioada lunii decembrie curent, vor fi supuși verificărilor, prin prisma controalelor fiscale, prin metoda verificării operative.

prestarea serviciilor de transport auto de pasageri, inclusiv în trafic național în regim de taxi, pe rute urbane/interurbane și în trafic internațional;

prestarea serviciilor de alimentație publică;

desfășurarea comerțului electronic;

prestarea serviciilor de operațiuni de schimb valutar.

Verificărilor vor fi supuse următoarele genuri de activitate:Potrivit SFS, scopul acestor acțiuni este sporirea nivelului de informare și conformare a contribuabililor, combaterea fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.Totodată, SFS va efectua controale fiscale în temeiul petițiilor, sesizărilor, reclamațiilor, informațiilor din mijloacele de informare în masă, etc. la contribuabilii activitatea cărora întrunește riscuri de neconformare fiscală.Este de menționat că Serviciul Fiscal de Stat a acumulat venituri în primele nouă luni ale anului 2019 de aproape 29 de miliarde de lei, la Bugetul Public Național (BPN), cu peste un miliard de lei mai mult față de perioada similară a anului 2018.Amintim că instituția are un nou director după ce Sergiu Pușcuța a eliberat postul, fiind numit ministru al Finanțelor. Funcția va fi ocupată în continuare de Ludmila Botnari, care a ocupat anterior funcția de Director adjunct interimar în cadrul instiuției și are în spate o experiență de circa 25 de ani de activitate în domeniul fiscal.