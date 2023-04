Șeful Serviciului Fiscal de Stat anticipează o creștere cu 10% a încasărilor

Încasările din taxe și impozite, colectate de Serviciul Fiscal de Stat, ar putea fi cu 10% mai mari față de anul trecut.

Estimările aparțin șefului SFS, Petru Rotaru, potrivit căruia pînă la sfîrșitul anului instituția ar urma să colecteze de la cetățeni și agenții economici 60 de miliarde de lei, notează IPN.



Șeful SFS anunță cetățenii că data de 2 mai este termenul limită de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru anul 2022. Potrivit oficialului, față de anul trecut au fost depuse mai multe declarații pe venit, fapt ce confirmă atît gradul înalt de responsabilitate a cetățenilor, cît și simplificarea procedurilor.



„Dacă anul trecut, pentru toată perioada, au fost prezentate 94 de mii de declarații pe suport de hîrtie, astăzi deja avem peste 96 de mii de declarații, adică cu peste 2 mii mai mult. Avem și declarațiile electronice, pe care încercăm să punem un accent mai mare. Dacă pentru anul trecut avem 12 mii de declarații, în acest an avem deja 13 mii de declarații electronice. De obicei, în ultima săptămînă are loc o activizare a acestui proces. Dacă depui declarația la timp, nu ți se calculează penalități. În plus, sînt persoane care nu sînt obligate că prezinte declarația pe venit, dar ele o prezintă, pentru că sînt cele 2% ce pot fi redirecționate către o organizație neguvernamentală sau o organizație de cult și doar prezentînd declarația pe venit o pot face”, a spus Petru Rotaru în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei.



Directorul Serviciului Fiscal de Stat spune că în pofida inflației, anul trecut a fost unul în care taxele și impozitele au contribuit considerabil la bugetul public național. Potrivit lui Petru Rotaru, anul 2023 se anunță a fi cu 10% mai bun.



„Anul 2022 a fost un an bun dacă ne referim la încasări. Pe toate bugetele am încasat 55 miliarde de lei. Aici e efectul în lanț. Dacă anul trecut încasările au fost mari, în acest an, încasările sînt și mai mari. Avem o creștere la bugetul public național, față de încasările de anul trecut cu 10%. Pentru acest an avem cu 5 miliarde de lei mai multe încasări la buget. Adică, la sfîrșitul anului ar trebui să încasăm aproape 60 de miliarde de lei”, a mai spus șeful Serviciului Fiscal de Stat.



Numai în primele două luni ale anului 2023, Serviciul Fiscal de Stat a încasat la bugetul public național 8,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,4 milioane de lei sau cu 18,6 % comparativ cu perioada similară a anului precedent.