Sandu: Procuratura a pus sechestru pe activele Avia Invest

Procuratura a pus sechestru pe proprietățile Avia Invest SRL, compania ce a concesionat pe 49 de ani Aeroportul Internațional Chișinău, motiv pentru care nimeni nu poate să preia contractul de concesiune, a declarat șefa Executivului de la Chișinău, Maia Sandu, în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

S-a întîmplat chiar a doua zi după ce baronul britanic Nathaniel Philip Victor James Rothschild a venit la Chișinău și a anunțat că el este noul deținător al cotei de 95% din capitalul Avia Invest SRL prin compania NR Investments Ltd din offshorul Guernsey, cota care aparţinea firmei cipriote Komaksavia Airport Invest LTD, transmite mold-street.com „Ne-am documentat și noi, ne-am informat reciproc, sînt anumite lucruri pe care nu le-am cunoscut nici eu. De exemplu, faptul că pe 20 august a fost pus sechestru pe proprietățile Avia Invest și este foarte bine că s-a făcut acest lucru, pentru că asta înseamnă că nimeni nu poate să preia contractul de concesiune atîta timp cît este acest sechestru”, a declarat premierul Maia Sandu pentru Europa Liberă. Totodată ea a spus că ședința Consiliului Suprem de Securitate convocată de președintele Igor Dodon , a adus o claritate vizavi de anunțul care a fost făcut de către această companie, care s-a arătat interesată să preia contractul de concesiune.Potrivit premierului aceasta nu este o tranzacție finalizată.„Este mai mult o intenție declarată, după care acest potențial cumpărător face un studiu de fezabilitate și doar dacă se dovedește că nu există probleme pentru această tranzacție va semna și va prelua. Acum, ne-a confirmat Procuratura că acest lucru nu este posibil în momentul în care este pus sechestru. Dincolo de asta, și aici Procuratura trebuie să se clarifice, deci nu există acest pericol că Avia Invest va putea ceda aeroportul altei companii, nu este atît timp cît există acest sechestru și sechestrul este pe o perioadă limitată”, a afirmat Maia Sandu.Șefa Executivului susține că mai sînt două întrebări suplimentare inclusiv cum se reziliază contractul.„Și aici avem o abordare care ține de faptul dacă și-a îndeplinit Avia Invest angajamentele investiționale, așa cum sînt prevăzute în contract, problema este că cei care au semnat contractul nu au avut nici un pic de responsabilitate față de stat și față de averea statului, pentru că chiar dacă se descoperă că Avia Invest nu și-a îndeplinit obligațiunile contractuale, conform contractului, această companie are dreptul încă trei ani de zile să remedieze, după care încă jumătate de an să intre în discuții cu Guvernul. Conform clauzelor contractului, nu poate Guvernul astăzi să intervină și să zică: „Am preluat”, dacă e să respectăm clauzele contractului; dacă nu respectăm clauzele contractului și ne asumăm anumite riscuri ca să mergem în instanțe internaționale, putem face și asta. Facem analiza cost-beneficii să vedem, pentru că nu vrem să luăm acțiuni care ar prejudicia statul și mai mult decît a fost prejudiciat, dar examinăm absolut toate modalitățile prin care putem să întoarcem aeroportul și vreau ca toată lumea să știe că este o prioritate pentru noi. Noi nu ne putem permite să facem greșeli. Procuratura înțeleg că lucrează, dar trebuie să se lucreze mai intens și la dosarul cine se face vinovat de elaborarea și semnarea acestui contract, care, iată, ne-a pus într-o situație atît de dificilă.”, mai precizează premierul Maia Sandu.