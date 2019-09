Sandu: Există riscul să rămînem fără gazul rusesc după 1 ianuarie

Prim-ministra Maia Sandu spune că există riscul ca de la 1 ianuarie 2020 Republica Moldova să rămînă fără gazul rusesc, dacă Ucraina va interzice tranzitarea acestuia pe teritoriul său.

Șefa cabinetului de miniștri spune că este o situație serioasă, dar că Guvernul se pregătește pentru aceasta și are soluții tehnice. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „În profunzime” de la postul de televiziune PRO TV Chișinău, transmite IPN.



„Avem soluțiile cum să asigurăm țara cu gaze naturale. Una dintre ele este să depozităm gaze naturale în Ucraina, să le cumpărăm mai devreme, la un preț mai mic pentru că în iarnă va fi mai mare. Discutăm inclusiv identificarea resurselor financiare pentru că va fi nevoie de resurse financiare substanțiale ca să facem acest lucru”, a afirmat Maia Sandu.



Potrivit ei, mai există și alte opțiuni, dar acestea depind de faptul dacă celelalte țări care trebuie să finalizeze anumite proiecte vor reuși pînă la sfîrșitul anului. „Discutăm inclusiv cu UE. Toată lumea înțelege că situația este complicată și cu siguranță vom avea aceste soluții tehnice, doar că va fi o situație complicată pentru noi: vom avea nevoie de bani suplimentari. Nu vom rămîne fără gaz”, a continuat șefa cabinetului de miniștri.



Totodată, prim-ministrul spune că gazoductul Iași-Chișinău este o alternativă doar pentru trei raioane. Adică, dacă ar funcționa la capacitate deplină, s-ar putea asigura trei raioane din Republica Moldova cu gaz. „Pe partea Republicii Moldova proiectul va fi gata pînă la sfîrșitul acestui an. Din păcate, pe teritoriul Romîniei proiectul va fi gata doar la mijlocul anului viitor. În ianuarie nu cred că putem să-l folosim”, a menționat premierul.



Șefa cabinetului de miniștri a mai menționat că recent au fost transmise documente la Fondul Monetar Internațional care demonstrează că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru ca să se deburseze următoarea tranșă de împrumut. „Asta înseamnă că vom avea acces la banii FMI și, la fel de important, aceasta ne oferă acces la banii din asistența macrofinanciară a Uniunii Europene, un lucru extrem de important pentru că asta presupune peste un miliard de lei, bani pe care îi obținem în această toamnă pentru ca să putem să plătim salarii, pensii și să facem alte cheltuieli absolut necesare”, a declarat șefa executivului.



De asemenea, prim-ministrul Maia Sandu a declarat ferm că blocului ACUM îl are în calitate de candidat pentru alegerile locale în municipiul Chișinău pe președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Maia Sandu spune că decizia a fost luată cu mai mult timp în urmă.