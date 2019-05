Sanatoriu "Moldova" din Odessa a revenit în proprietatea Moldovei, deoarece o instanță a refuzat înregistrarea noului său proprietar.

Despre acest lucru a anunțat organizația publică "Верховенство права", menționînd că aceasta a avut un rol important în restaurarea drepturilor de proprietate încălcate ale Moldovei, transmite Noi.md.În special, în anul 2018, "Верховенство права"a informat conducerea Republicii Moldova cu privire la decizia Curții Economice din regiunea Odessa, care a recunoscut dreptul de proprietate a întreprinderii "SDY-INVEST GRUP" SRL asupra integului complex al sanatoriului. În 2008, această companie a încheiat un contract de vînzare-cumpărare a sanatorului cu Agenția Proprietăți Publice din Moldova în cadrul unui program de privatizare.Însă ”SDY-INVEST GRUP” SRL, cu toate că a achitat doar jumătate din suma contractului, a considerat că sanatoriul este al său și a început să înregistreze dreptul său de proprietate asupra sanatoriului cu ajutorul unor decizii a instanțelor ucrainene.Au urmat mai multe tranzacții de re-vînzare, iar ultimul proprietar al sanatoriului a devenit compania ”Сенвилиа-инвест Украина” (”Senvilia-Invest Ucraina”). Aceasta intenționa să construiască blocuri multietajate pe cele cinci hectare ale acestei proprietăți, însă sub presiunea unui scandal internațional lucrările s-au oprit.Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a formulat un apel împotriva decizieiInstanței din Odessa din 21 iulie 2010, menționînd că acest litigiu nu cădea sub jurisdicția acestei instanțe și că orice litigii privind îndeplinirea contractului de vînzare a sanatoriului trebuiau să fie judecate doar în instanțele din Republica Moldova. Instanța de apel nu a fost de acord cu această afirmație, însă alte argumente ale Cancelariei au fost acceptate.Mai întîi de toate, avînd în vedere că ”SDY-INVEST GRUP” SRL a achitat doar jumătate din sumă, aceasta nu a obținut dreptul de proprietate asupra obiectului litigios. În 2011, Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova a anulat decizia de privatizare a sanatoriului ”Moldova”, iar acesta a fost inclus repetat în lista obiectelor supuse privatizării.În primul rând, din moment ce întreprinderea "SDY-INVEST GRUP" SRL a plătit doar jumătate din suma, nu a dobândit dreptul de proprietate asupra obiectului în litigiu. În 2011, Curtea Supremă de Justiție a Moldovei a anulat decizia privind privatizarea sanatoriului "Moldova" și a intrat în lista obiectelor de privatizare. În plus, conform legii Moldovei "Cu privire la administrarea și deznaționalizarea proprietății publice", până la achitarea integrală a proprietății și îndeplinirea integrală a obligațiilor post-privatizare în baza contractului de cumpărare și vânzare, cumpărătorul nu avea dreptul de a vinde sau transfera obiectul contractului fără consimțământul scris al vânzătorului.Ulterior, potrivit legislației naționale privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, pînă la achitarea integral a obiectului privatizării și îndeplinirea deplină a obligațiilor post-privatizare conform contractului de vînzare-cumpărare, cumpărătorul nu avea dreptul, fără acordul scris al vînzătorului, să vîndă sau prin oricare modalitate să înstrăineze sau transfere obiectului contractului.Instanța de apel a subliniat că instanța din Odesa s-a limitat la luarea deciziei de scoaterea din contextual contractului a condiției că dreptul de proprietate asupra complexului integral îi revine ”SDY-INVEST GRUP” SRL din momentul semnării actului de predare-primire, însă nu a realizat o analiză sistemică prevederilor contractului. Totodată, prin achiziționarea sanatoriului, noul proprietar trebuia să-i achite creditele de la două bănci. Cumpărătorul nu a făcut nici acest lucru.Astfel, instanța de apel din Ucraina a anulat decizia instanței de fond din 2010. Potrivit deciziei, ”SDY-INVEST GRUP” SRL urmează să returneze Cancelariei de Stat din Moldova activele și bunurile imobile ale sanatoriului, precum și să achite 38250 de hrivne cu titlu de taxe judiciare.Experții sugerează că "SDY-INVEST GRUP" SRL va profita de dreptul de recurs, astfel încît Curtea Supremă va lua o decizie finală privind soarta sanatoriului "Moldova".