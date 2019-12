Ruta alternativă de transport al gazelor naturale spre R.Moldova este gata - declarație

Infrastructura necesară pentru a asigura transportul de gaze naturale spre R. Moldova pe coridorul transbalcanic a fost construită și de mîine am putea folosi această rută alternativă, dă asigurări directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban.

Autoritățile de la Chișinău au semnat deja și acordurile de interconectare cu operatorii din Bulgaria și România, iar pînă la 25 decembrie este planificată semnarea documentelor cu partea ucraineană, notează Noi.md cu referire la tv8.md „Am efectuat lucrări masive de reconstrucție la stația de măsurare Căușeni . Am finalizat reparația capitală a tronsonului Razdelnaia – Ismail. S-au făcut investiții de 50 de milioane de lei. De mîine, suntem gata pentru revers”, a declarat Vadim Ceban.Cel tîrziu săptămîna viitoare urmează a fi semnate toate amendamentele care vor permite și prelungirea contractelor actuale de furnizoare a gazelor naturale pentru următorii trei ani.„În amendamente vom prevedea inclusiv prelevarea gazelor naturale din diferite puncte. Dacă anterior acest lucru avea loc la staţiile de frontieră de măsurare a gazelor la Alexeevca și Grebenki, acum vor fi și altele: la hotarul Federația Rusă-Ucriana, la Isaccea-Orlovka”, a precizat Ceban.În scurt timp, autoritățile trebuie să semneze un contract tehnic de operare cu Ucraina. „Deja am definitivat textul tuturor acordurilor, pentru că sunt mai multe: pentru toate punctele de interconectare, un contract separat pentru Orlovka-Căușeni și un contract de transport pe teritoriul Ucrainei. Noi nu avem întrebări cu partea ucraineană”, dă asigurări Ceban.Potrivit șefului „Moldovagaz” nu vor fi schimbări esențiale în contractul care urmează a fi semnat cu „Gazprom”. În baza unei formule, prețul gazului se va determina trimestrial. Pentru anul viitor, este prevăzut un preț de 173-175 dolari pentru mia de metri cubi.„Posibil vor fi anumite ajustări de cîțiva dolari. În perioadele de vîrf de consum, noiembrie-februarie, la noi prețul este cel mai ieftin din regiune. După ședințele pe care le-am avut pe intern, noi am considerat că nu este cazul de majorat tarifele pentru consumatorii finali, datorită unor rezerve pe care le avem. Ne așteptăm că prețul de achiziție va fi mai ieftin. Am găsit un numitor comun cu ANRE pentru restructurarea unor devieri financiare, fără a afecta tariful final pentru consumatori. Așteptăm rezultatele controlului din partea ANRE. În cadrul acestui control, lucrăm cu ANRE să definitivăm valoarea efectivă a devierilor financiare. Dacă ne înțelegem cu ANRE la un grafic de reeșalonare a acestor devieri, atunci costul va rămîne același pentru consumatori”, a explicat Ceban.