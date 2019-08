Raportul Kroll. Platon: Am găsit extrase pe toate companiile lui Șor

Omul de afaceri Veaceslav Platon nu crede în intențiile autorităților de a afla adevărul despre furtul bancar din rapoartele Kroll.

Acesta susține că s-a apelat la auditorii din străinătate doar pentru a tărăgăna ancheta și a arăta oamenilor că se face ceva. Pe de altă parte, s-au ascuns urmele furtului miliardului.„Raportul Kroll a fost să tărăgăneze procesul, să arate că ceva se face. Eu trei ani m-am ocupat de asta. Am pus totul cap la cap. Am găsit extrase pe toate companiile lui Șor. Adică, lucrul pe care l-a făcut Kroll noi l-am făcut mult mai devreme. Am construit totul ca pe un mozaic”, a declarat Platon la „Politica Nataliei Morari ” de la TV8.Acesta mai spune că anumite persoane au triat informațiile care să fie oferite experților străini. „Ei au făcut auditul pe materialele care li s-au dat. Totul a fost ghidat, ce să dea și ce să nu dea Krolului…În primul raport Șor era cu litere roșii, dar acolo nu era aeroportul, nu erau firmele lui Plahotniuc”, a atenționat Platon.În ultima parte a interviului, Platon s-a referit și la deciziile Guvernului prin care au fost acordate garanțiile de stat pentru cele trei bănci falimentare, amintind și despre comisia care a decis cui și cîți bani să întoarcă, atunci cînd băncile s-au clarificat cu deponenții pe care îi aveau.Platon nu a dat nume concrete, dar a precizat că din acea comisie au făcut parte reprezentanți ai Procuraturii, Centrului Anticorupție, Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale, la care trebuie să existe multe întrebări.