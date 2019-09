Proprietarii de livezi spun că vor suporta pierderi de milioane

Roadă bogată, dar… stricată. Mai mulți agricultori se plîng că nu vor putea exporta merele și prunele din cauza grindinei și a secetei.

Au avut de pătimit și agricultorii din satul Gura Bîcului unde fructele pot fi vîndute doar fabricilor producătoare de suc. Oamenii estimează că pierderile se vor ridica la cîteva milioane de lei și speră că vor reuși să vîndă prunele măcar la jumătate de preț, adică în jur de trei lei pentru un kilogram.Vitalie Urechean se numără printre agricultorii din Gura Bîcului care, în acest an, va înregistra pierderi din cauza arșiței și a ploilor cu grindină, care i-au afectat roada de prune."Cu regret, din cauza grindinei, pruna este afectată foarte puternic. Poate ieșim anul acesta măcar la zero. Am fost nevoiți să vindem o parte din tehnica agricolă, ca să acoperim toate datoriile pe care le-am avut. Ultimul transfer pentru ultima datorie de anul trecut l-am făcut săptămîna trecută", spune Vitalie Urechean.Ca să nu arunce prunele la gunoi, agricultorii fie le vînd companiilor producătoare de suc, fie celor care le usucă.Nicolae Praga este agricultor de aproape 40 de ani. Gestionează peste 80 hectare de livezi și spune că, în acest an, a înregistrat cele mai mari pierderi din ultimii 20 de ani."La 45 de hectare, vreo 70 la sută am pierdut-o și ce a rămas am dat-o la fabrică cu preț mizerabil. Nici nu se răscumpără cheltuielile. Sîntem în minus cu livezile", spune agricultorul.Din cauza ploilor cu grindină din acest an, au avut de suferit și livezile cu mere. Astfel că unii antreprenori au pierderi de milioane, iar fructele din aceste livezi nu mai pot fi exportate.Agricultorii spun că pierderile cresc anual din cauza climei, care a devenit imprevizibilă. Tot din cauza secetei, și legumele s-au menținut la prețuri mari. În plin sezon, roșiile costă în jur de 20 de lei, iar castraveții – în jumătate.