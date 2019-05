Proiectul ”Drumuri bune 2” se amînă

Chiril Gaburici, Ministrul Economiei şi Infrastructurii anunţă un nou termen pentru începerea lucrărilor de reparație a celor 2.600 de kilometri de drum promise de autorităţi în cadrul proiectului „Drumuri bune 2”.

Fiind întrebat în cadrul ședinței de Guvern de premierul Pavel Filip, despre etapa actuală a implementării programului "Drumuri Bune 2”, ministrul Chiril Gaburici a precizat că în prezent, sînt în plină desfășurare licitațiile, iar pînă la mijlocul lunii iunie vor fi semnate contractele pe toate cele 32 de loturi existente și vor demara lucrările de reparație a drumurilor, scrie Mold-Street.md Potrivit lui Gaburici deocamdată au fost semnate doar două contracte, iar în cazul altor 17 licitaţii, totul e la etapa de evaluare a ofertelor, ceea ce semnifică că nu a fost desemnat un cîștigător.Altfel spus lucrările vor începe cu o întîrziere de cîteva luni, faţă de anul trecut şi de cît se planifica iniţial.Totodată el a dat vina pentru tergiversare pe autorităţile publice locale care ar fi furnizat un volum foarte mare de informaţii ce necesită a fi analizat de către autoritățile centrale. "Am fost nevoiţi să revenim şi analizăm toate aceste informaţii", a precizat Chiril Gaburici.De notat că la o mare parte din licitaţiile anunţate pentru acest program nu a fost selectată nicio companie, chiar dacă au existat şi cîte 3-4 competitori. E vorba de raioanele Cahul Soroca , Sîngerei, Făleşti, Ungheni etc.Motivul invocat de autorităţi este că ofertele nu ar corespunde prevederilor legale. Suspect este însă că practic toate companiile participante, au lucrat anul trecut la programul "Drumuri Bune 1”.Aminitim că la mijlocul lunii aprilie, cu întîrziere de cîteva luni Guvernul Filip a aprobat Programul Național „Drumuri Bune 2”, promovarea căruia partidul de la guvernare a început-o încă jumătate de an în urmă, fiind folosit intens şi în campania electorală.În cadrul Programului, în acest an se planifică a fi construiți circa 2.600 km de drum, cu o mie mai mult decît anul trecut. În acest scop, a fost prevăzut un buget de peste 2,7 miliarde de lei. Din start se poate observa că și în acest an există unele raioane favorizate.De exemplu, primăriilor din raionul Nisporeni le-au fost alocate circa 85 de milioane de lei, cu 20% mai mult decît în 2018, sau de două ori și ceva mai mult decît pentru raionul Briceni , care are o populație cu 10% mai mare. Anul trecut a fost aceeași poveste.