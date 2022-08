Primele prune timpurii recoltate în Republica Moldova au ajuns pe pieţele din ţările UE

Primele prune timpurii recoltate în ţara noastră au ajuns deja pe pieţele din ţările europene. Este vorba despre 3400 de tone exportate în state precum Austria, Germania, Polonia, Olanda sau Rusia, informează Noi.md cu referire la publika.md.

Producătorii spun că în ultimii ani fructele din livezile moldoveneşti sînt tot mai căutate datorită gustului deosebit şi al calităţii. La rîndul lor, reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct spun că din cauza secetei, în luna august a acestui an au fost exportate cu aproape o mie de tone de prune mai puţin în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Mihai Savin este unul dintre producătorii din ţară a cărui recoltă a ajuns deja pe rafturile pieţelor europene. Bărbatul spune că recoltarea a început în luna iulie, iar în acest an a cules aproape 300 de tone de prune, de două soiuri din livada de 50 de hectare care a fost plantată în anul 1998 în satul Susleni din Orhei.





''Roada a fost bogată, de calitate şi preţurile au fost bune. De la 5 lei în sus, pînă la opt. Majoritatea prunelor care au fost recoltate au fost în stare proaspătă exportate.''Agricultorul afirmă că arşiţa a făcut ravagii în livezile din ţară, totuşi, bărbatul şi-a salvat recolta datorită sistemului de irigare instalat în livadă.''Noi, de cinci ani, de cînd avem sistemul de irigare, avem de fiecare dată o roadă stabilă. Orice investiţie făcută la timp şi bine se răscumpără.''Antreprenorul mai povesteşte că în ultimii ani prunele moldoveneşti sînt tot mai căutate datorită gustului şi calităţii fructelor.''În primul rînd, aroma, gustul. Prunele din Moldova acumulează mai mult soare, e mai mult soare şi sînt mai dulci. Iată, Polonia, ţară în care tot sînt livezi de pruni, importă fructe din Moldova. Asta pentru că prunele din Polonia sînt acre.''Potrivit agricultorului, din cauza scumpirilor din acest an s-au majorat şi investiţiile în livadă.'' Noi am investit aproximativ 1,8 milioane de lei doar pentru erbicide, dar noi mai avem şi livadă de cireş, caise, vişine. Iată, faceţi un calcul, 1,8 milioane de lei doar pentru erbicide.'''' Pe locul doi în topul exporturilor de fructe sînt prunele. Moldova se numără şi printre primii zece exportatori din lume după volumul de prune livrate în stare proaspătă. De asemenea, ţara noastră este şi printre principalii producători de prune deshidratate.''Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct spun că din cauza secetei în luna august a anului trecut au fost exportate cu aproape o mie de tone de prune mai mult şiîndeamnă agricultorii să investească în sisteme de irigare. Aceştia menţionează că cele 3400 de tone de prune recoltate în luna iulie au ajuns pe pieţele din 11 ţări.'' Pe primul loc este piaţa tradiţională, mă refer aici la Federaţia Rusă, au fost şi exporturi în Olanda, Germania, România, dar şi alte state europene. Fermierii trebuie să se gîndească foarte bine la viitor pentru că prognozele care le spun învăţaţii nu sînt liniştitoare. ''Ţara noastră are aproape 22 de mii de hectare de livezi cu prune. În 2021 Moldova a exportat mai mult de 52 mii tone de fructe, jumătate dintre care au ajuns pe piața Uniunii Europene. De asemenea, În acest am Uniunea Europeană a majorat cotele de export cu scutire de taxe vamale pentru şapte produse. Este vorba de prune, struguri, mere, roşii, usturoi, cireşe şi suc de struguri.