Polonia ar putea interzice importul de zmeură din Moldova și Ucraina

În Polonia, producătorii de zmeură blochează fabricile de congelare a acesteia și cer interzicerea importului de zmeură din Ucraina și Moldova.

Potrivit analiștilor EastFruit, astăzi în Polonia agricultorii au blocat prima fabrică de congelare a zmeurii ca răspuns la nivelul nesatisfăcător, în opinia lor, al prețurilor la zmeură oferite de procesatori. Este vorba despre prețul de achiziție al zmeurii în valoare de 5 zloți per kg, care este echivalent cu 1,22 dolari SUA/kg sau 1,12 euro/kg.

Amintim că fermierii ucraineni pot doar visa la nivelul prețurilor pe care fermierii polonezi îl consideră inacceptabil - acum în Ucraina prețul de achiziționare a zmeurii pentru congelare variază de la 0,5-0,8 dolari SUA/kg, adică acum în Ucraina prețurile sînt de două ori mai mici!

Potrivit informațiilor din mass-media poloneze, fermierii locali intenționează să blocheze funcționarea întreprinderii Pol Owoc pînă cînd nu vor primi cel puțin 8 zloți/kg de zmeură furnizată (aproximativ 2 USD/kg), preț pe care îl consideră minim rezonabil pentru zmeura industrială pentru congelare.

Apropo, pe lîngă cerințele pentru procesatori de a crește prețul de achiziție al zmeurii, fermierii au înaintat și cereri guvernului de a interzice importul de fructe din Ucraina și Moldova. Agricultorii polonezi cred că zmeura ieftină din Ucraina a dus la scăderea prețurilor la fructele lor. În plus, fermierii polonezi cer restricționarea sau interzicerea importurile de fructe din Moldova, pe care, de asemenea, o consideră o amenințare directă pentru afacerile lor.

"Din păcate, fermierii nu înțeleg că piața zmeurii are o anumită ciclicitate, care este descrisă în detaliu în materialul "Ciclicitatea prețurilor la zmeură". De aceea, acum doi ani am prognozat o prăbușire inevitabilă a prețurilor la zmeură în lume. Și Ucraina nu are nimic de-a face cu ea - Ucraina, apropo, este singurul motiv pentru care Polonia rămîne printre liderii mondiali la exportul de zmeură congelată. Căci aproximativ o treime din toate zmeura pe care Polonia o exportă sînt pomușoare ucrainene, în baza căreia Polonia cîștigă bine", explică Andriy Yarmak, economist la Departamentul de investiții al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

"Dacă Polonia va interzice importul de zmeură proaspătă și congelată din Ucraina, Ucraina va începe să le exporte direct, ceea ce va permite exportatorilor ucraineni să ofere un preț și mai mic pentru produsele lor pe piața mondială, deoarece acum această marjă suplimentară este colectată de intermediari din Polonia. Acest lucru va prăbuși și mai mult prețurile zmeurii congelate de pe piața mondială, iar fermierii polonezi vor trebui doar să viseze la prețul pe care îl oferă acum. Dacă se va lua decizia privind interzicerea importului de zmeură din Ucraina pentru o perioadă îndelungată, pentru 3-4 ani, Ucraina va putea depăși Polonia în ceea ce privește exporturile acestei pomușoare, iar în urma acestui fapt prețul zmeurii în Polonia nu va crește deloc", crede Andriy Yarmak.

Fermierii din Polonia trebuie, de asemenea, să înțeleagă că, drept răspuns la măsurile discriminatorii față de fructele lor, Ucraina poate introduce măsuri de răspuns privind importul de produse alimentare din Polonia, ceea ce va duce la probleme mari pentru multe sectoare ale agriculturii din Polonia. Cu toate acestea, în Polonia, fermierii intenționează doar să intensifice protestele – de luni se așteaptă și mai multe proteste în masă, blocaje de drumuri și întreprinderi în voievodatul Lublin, unde sînt cultivate principalele volume de zmeură din Polonia.

Potrivit experților, aceste proteste nu vor face decît să agraveze problemele cultivatorilor polonezi de zmeură – căci zmeura este un produs perisabil, iar fiecare zi de nefuncționare a întreprinderii este un venit pierdut iremediabil al agricultorilor. În plus, dacă în Ucraina se formează o bază de materii prime de zmeură la un preț semnificativ mai mic decît în Polonia, aceasta înseamnă că o creștere a prețului la materiile prime de către fabricile poloneze de congelare este deja o amenințare directă la durabilitatea întregii afaceri.