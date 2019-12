Politica bugetar-fiscală și vamală pentru 2020, adoptată în lectura finală

Parlamentul a adoptat, în ședința de astăzi, politica bugetar-fiscală și vamală a Republicii Moldova, în lectura finală.

Proiectul a fost elaborat în baza propunerilor din partea societății civile, inclusiv mediul de afaceri, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, altor instituții.Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale conține următoarele măsuri:- permiterea spre deducere a oricăror plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale;- permiterea spre deducere a datoriilor în valoarea de pînă la 1000 de lei al căror termen de scadența a expirat de 3 ani;- aplicarea facilităților acordate salariaților pentru hrana și transport organizat și asupra zilierilor;- diminuarea impozitului aplicat donațiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 6% (reținerea finală). Modificarea tratamentului fiscal pentru bunurile donate prin includerea normei de majorare a veniturilor în cazul efectuării donației de agenții economici;- substituirea bazei impozabile aferente regimului agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO) din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobînzi, etc);- modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare;- modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de 25 a lunii următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit;- unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunuri imobiliare fiind stabilită data de 25 septembrie;- anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;- aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.;- extinderea, cu 1 an, a scutirii de impozitul pe venit a dobînzilor bancare a persoanelor fizice;- scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția a materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole;- scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poștale a căror valoare nu depășesc 1 000 euro;- abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 000 lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sînt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor;Pentru aprobarea documentului au votat 60 de deputați.Parlamentarii vor reveni, în anul 2020, la examinarea situației privind cota TVA, în special aplicată la producția agroindustrială, pentru a soluționa problema anumitor discrepanțe în acest sens, dar, totodată, fără a distorsiona sistemul fiscal al țării.