Orice propunere din partea lui Rothschild este otrăvitoare și nu poate fi acceptată - declarație

Orice propuneri care vin din partea lui Nat Rothschild pe marginea cumpărării companiei „Avia Invest”, concesionara Aeroportului Internațional Chișinău, sînt toxice și nu pot fi acceptate.

Oricine încearcă să preia contractul din mîinile lui Ilan Șor devine complice la schemele sale pentru că acesta este urmărit, are dosare pe care trebuie să le ispășească în Republica Moldova. Declarația aparține deputatului blocului ACUM, președintelui Comisiei parlamentare de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice, Igor Munteanu, transmite IPN.„Chiar și pentru un grangure cu intenții oculte, așa cum este Ilan Șor, nu este atît de simplu să găsești o companie care să preia niște acțiuni otrăvite chiar și în regim offshore. Toată lumea își dă seama că dreptul este al proprietarului care este statul și Guvernul Republicii Moldova”, a menționat Igor Munteanu la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.Deputatul spune că încercarea de a vinde acțiunile companiei „Avia Invest” s-a întîmplat anume acum pentru că Ilan Șor și-a dat seama cu disperare că nu are soluții pe termen scurt. „Din acest motiv s-a întîmplat, nu pentru că actualul Guvern nu are grijă de proprietatea publică”, a menționat parlamentarul.Igor Munteanu a explicat că Aeroportul Internațional Chișinău a fost modernizat, practic, din taxa de 9 euro pe care o plătește fiecare persoană care trece prin aeroport, dar nu din banii concesionarului, care s-a obligat prin contract să facă investiții inclusiv în infrastructura obiectului. „Imediat după semnarea contractului, în 2014, trebuiau să fie investite 44 de milioane de euro. Nu există nicio dovadă că „Avia Invest” ar fi investit acești bani”, a menționat deputatul. Potrivit lui, a doua etapă de investiții constituia 115 milioane de euro și trebuia să înceapă din momentul în care numărul de persoane care circulă prin aeroport ar fi ajuns la 2,6 milioane de călători pe an, iar această cifră a fost depășită în 2017 și ar fi trebuit să înceapă imediat.Parlamentarul afirmă că în spatele „Avia Invest” întotdeauna a stat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc , și grupurile asociate.Pe de altă parte, pe 29 august, compania NR Investments Ltd, care aparține lui Nat Rothschild, a anunțat că a finalizat procesul de cumpărare a cotei de 95% din Avia Invest SRL, compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău.