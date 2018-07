Opinii pro și contra Programului de acordare a cetățeniei prin investiții

Opinii împărțite privind Programul de acordare a cetățeniei Republicii Moldova prin investiții.

În timp ce unii experți spun că prin acest program ar putea intra în țară mijloace financiară de proveniență dubioasă sau chiar banii sustrași anterior din sistemul bancar național, statul dă asigurări că acest lucru nu se va întîmpla pentru că vor exista mai multe filtre de verificare a persoanelor care solicită cetățenia Republicii Moldova, dar și a mijloacelor acestora, transmite IPN.

Expertul economic Veaceslav Negruța, susține că acest program este asociat cu proiectul privind amnistia fiscală pentru că a fost introdus în același timp în Parlament și are același grup de parlamentari drept semnatari. Din această cauză, dar și potrivit unor prevederi ale programului, apare suspecția că astfel vor fi aduse și legalizate în țară mijloacele sustrase din sistemul bancar prin schema cunoscută ca „furtul miliardului”, spune expertul. Veaceslav Negruța a mai menționat că Guvernul a inițiat acest program după modelul implementat în Malta. Principalul element care face diferit programul inițiat în Moldova este acordarea cetățeniei prin cumpărarea titlurilor emise de către stat. „Or, asta este o formulă de credit, iar peste cinci ani bugetul de stat, deja din banii plătiți din impozite urmează această sumă să o întoarcă cu dobîndă acelor noi cetățeni care între timp vor lua pașaport de Moldova”, spune Veaceslav Negruța în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova.

Potrivit lui, cazul maltez și cipriot sînt cele asupra cărora atenționează Bruxellesul. „În cazul dat, apare Moldova care va atrage mai mulți din cei care azi caută unde să-și asigure protecția fondurilor de proveniență dubioasă”, a conchis expertul. În celelalte modele, statele direcționează banii ca investiții în economie.

Expertul economic Viorel Gîrbu spune că Republica Moldova în prezent se confruntă masiv cu exces de lichidități și nu are problema necesității investițiilor în economie. Totodată, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale au ajuns la trei miliarde de dolari, și aici cel puțin un miliard este în plus. Expertul se întreabă de ce Guvernul nu vine cu inițiative ca să folosească mijloacele existente în economia națională. „Dacă nu se schimbă problemele interne structurale care caracterizează modul în care evoluează economia națională, ce folos că banii vor veni de peste hotare?”, se întreabă Viorel Gîrbu.

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu, susține că suplimentar la dosarul pe care îl depune, cetățeanul străin are două opțiuni: de a face o contribuție nerambursabilă la Fondul de Dezvoltare Durabilă al Republicii Moldova în valoare de o sută de mii de euro sau are posibilitatea să investească în acele domenii de dezvoltare strategică, pe care le determină Guvernul. „La moment, au fost identificate două domenii: primul este cel imobiliar și al doilea domeniul hîrtiilor de valoare de stat. În așa caz investiția trebuie să constituie 250 de mii de euro cu obligațiunea să mențină această investiție pe parcursul a cinci ani”, a declarat secretarul de stat. O altă posibilitate, potrivit lui, este crearea unei întreprinderi pe teritoriul Republicii Moldova și, astfel, crearea locurilor de muncă. Secretarul de stat spune că opinia că prin acest program vor fi legalizați bani de proveniență dubioasă nu are relevanță avînd în vedere că persoanele străine care vor solicita cetățenia vor fi verificate atît de companii internaționale, cît și de instituțiile statului.

Pe 11 iulie, a fost semnat contractul de prestare a serviciilor publice pentru elaborarea, implementarea și promovarea internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție cu consorțiul MIC Holding LLC și Henley&Partners Government Services Ltd, care a cîștigat concursul anunțat de instituțiile statului.