Opinie: Opoziția se ocupă cu demagogii și speculații politice

Opoziția din Moldova, reprezentată de blocul ACUM, se ocupă cu demagogii și speculații politice și văd paiul în ochiul altuia, dar nu observă bîrna din ochiul său.

Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de pe o rețea de socializare de jurnalistul Serghei Tkaci, menționînd că, după ce premierul Ion Chicu a anunțat că ar putea apărea o pauză în relațiile cu FMI, dacă organizația financiară internațională va insistă asupra unor condiții inacceptabile pentru Republica Moldova, guvernul a fost atacat imediat de politicienii pro Occidentalii din blocul ACUM și subiectul împrumuturilor din exterior a devenit brusc fierbinte, transmite Noi.md.Astfel, deputatul Dumitru Alaiba a cerut publicarea condițiilor de obținere de către Moldova a împrumutului de la Federația Rusă în sumă de 500 de milioane de dolari. Potrivit lui Alaiba, Moscova în calitate de creditor nu merită credibilitate, deoarece ea însăși împrumută mijloace pentru construcția drumurilor. Deputatul a trimis o cerere guvernului, iar drept răspuns - tăcere.Și Maia Sandu a decis să pună un ghimpe, spunînd că guvernul Chicu are probleme, deoarece în decembrie Moldova nu a primit a doua tranșă de asistență macro financiară din partea UE și prima parte a împrumutului din România. Potrivit acesteia, fostul Cabinet de miniștri condus de Sandu a primit bani, pentru că donatorii au văzut că „noi sîntem oameni cinstiți, transparenți, efectuăm reforme serioase”.„Ce avem în fața noastră: o critică constructivă sau o demagogie, răzbunare politică a foștilor aliați ai socialiștilor?”, a întrebat Serghei Tkaci, menționînd că reprezentanții blocului ACUM văd paiul din ochii altora, dar nu observă bîrna din ochiul său.„Să începem cu transparența. Pe 16 iulie curent, Maia Sandu, aflîndu-se într-o vizită în Germania în calitate de premier, s-a întîlnit cu reprezentanții diasporei moldovenești. Și compatrioții noștri au pus întrebarea cu privire la condițiile noului credit de la FMI în valoare de 46,5 milioane de dolari. Întrebarea a fost pusă pentru că au apărut zvonuri care s-au adeverit ulterior. În special, una dintre condițiile pentru acordarea împrumutului a fost plata de către cetățeni a miliardului furat. Atunci, liderul PAS a fugit de răspuns și a spus că detaliile acordului cu FMI ”vor fi publicate ulterior. Iar „reformele” pe care și le-a asumat guvernul Sandu „nu vor afecta cetățenii cu venituri mici”. Exemplul este important prin faptul că vedem cît de „transparent” a acționat guvernul Sandu. Termenii împrumutului nu au fost discutați nici cu societatea, nici cu experții, iar atunci cînd cetățenii au întrebat despre aceste „reforme istorice”, premierul a fugit de răspunsul direct. Dacă societatea află despre condițiile de obținere a împrumutului post-factum, atunci noi nu putem numi astfel de acțiuni „transparente”. Și unde a fost atunci Dumitru Alaiba cu dorința sa de claritate în chestiuni privind împrumuturile din exterior? Tăcea chitic", a subliniat jurnalistul.De asemenea, el a clarificat situația cu împrumutul de 500 de milioane de dolari, care, potrivit lui Alaiba, Rusia împrumută de la cineva pentru a da Moldovei pentru construcția de drumuri. După ce acest subiect a fost discutat la Moscova de prim-miniștrii celor două țări, au urmat comentarii oficiale.Ion Chicu a explicat esența problemei: „A fost doar o discuție, prima discuție. A început un proces îndelungat, se face o solicitare, se discută la nivel tehnic și apoi se evaluează. Starea financiară a țării noastre trebuie verificată cu atenție. Urmează un proces foarte îndelungat, noi nu am semnat un contract de împrumut”.Și iată ce a declarat vicepremierul rus Dmitri Kozak: „În patru zile, noul guvern din Moldova pur și simplu nu poate rezolva o astfel de problemă, precum acordul privind acordarea unui împrumut interstatal. Noi am convenit că ei vor prezenta în detaliu propuneri, în ce condiții vor să primească acest împrumut, care sînt garanțiile de rambursare. Trebuie să fim siguri că acești bani vor merge în beneficiul economiei Moldovei, care va crește, iar acest lucru ne va permite să îndeplinim în mod corespunzător obligațiile de rambursare a creditului".„Astfel, din declarațiile oficialilor, devine clar că problema creditului este la etapa de studiere. O decizie finală nu a fost luată, nu avem ce discuta acum. Doar dacă aveți dorința de a încurca ițele și a lovit în speculațiile politice. Ce? Rusia? Credit? Aceasta este o trădare a intereselor națiunii, mită, robie, pe care Moscova vrea să o impună Chișinăului. Iar dacă FMI (SUA) dă bani, atunci acesta nu este un jug, dar în beneficiul oamenilor", a spus Serghei Tkaci.Jurnalistul a subliniat că, de fapt, Moscova cunoaște bine situația politică din țara noastră. Situația este descrisă cu exactitate de un asemenea termen ca instabilitate. De asemenea, se știe că în mai puțin de un an vor avea loc alegeri prezidențiale, iar în primăvara anului viitor ar putea avea loc alegeri parlamentare anticipate. Pentru a lua o decizie cu privire la alocarea unui împrumut, trebuie să existe motive întemeiate și un mecanism de garantare care nu depinde de cine se află la putere. Apoi, mai există și datoria pentru gaze. Pînă la 500 de milioane de dolari – datoria istorică a malului drept și peste 6 miliarde de euro – a celui stîng. Ce e de făcut? Să punem benzină pe foc – să luăm un nou împrumut?„De aceea, Dumitru Alaiba aleargă clar înaintea trenului. Dar poate, într-adevăr Rusia vrea să împrumute 500 de milioane de la cineva și să ofere Moldovei cu un procent mai mare? Da, într-adevăr, Federația Rusă a primit recent un împrumut pentru modernizarea infrastructurii transportului în unele regiuni de la Banca pentru Investiții în Infrastructură din Asia. Dar, împreună cu China și India, Rusia este acționarul principal al ABII. Adică Moscova primește un împrumut de la sine însăși. Și statele asiatice au creat această bancă pentru a dezvolta proiecte necesare întregului continent eurasiatic. Iar împrumutul concret are o justificare clară, un mecanism de rambursare și beneficiari concreți. Poate de la Chișinău deputații ACUM nu văd aceste nuanțe?”, a spus Serghei Tkaci