Noul beneficiar din Cipru al Aeroportului Chișinău și conexiunile cu Plahotniuc - investigație RISE

Andrei Goncharenko, noul beneficiar final al companiei cipriote care controlează Aeroportul Chișinău, a început să-și extindă relația de afaceri cu Republica Moldova încă pe timpul fostei guvernări democrate.

Prin intermediari și firme-paravan, conexiunile lui Goncharenko duc la cîteva proprietăți de milioane care au aparținut fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc , fugit din țară în vara lui 2019. O altă conexiune a afaceristului rus duce la AIR Moldova, compania aeriană de stat privatizată, în octombrie 2018, în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte, de Guvernul democratului Pavel Filip, scrie RISE Moldova, potrivit unimedia. info.Mai mult, pe lîngă faptul că a depus cerere ca să obțină cetățenia Republicii Moldova, Goncharenko o vînează și pe cea a Ciprului, conform documentelor obținute de RISE Moldova.22 DECEMBRIE 2019. Aproape de miezul nopții, compania NR Investments Ltd din paradisul fiscal Guernsey, controlată de baronul britanic Nathaniel Rothschild, anunță că nu mai este proprietara Komaksavia Airport Invest LTD. Compania cipriotă este cea care deține 95% din Avia Invest SRL, firmă din Republica Moldova care, în 2013, a luat în concesiune Aeroportul Internaţional Chişinău pe un termen de 49 de ani.Plecarea lui Rothschild are loc la nici patru luni de la preluare, pe fundalul schimbării puterii de la Chișinău și fuga din Republica Moldova a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, și a lui Ilan Șor, fostul primar din Orhei condamnat, în primă instanță, în dosarul „Furtul Miliardului”.23 DECEMBRIE 2019. Compania Avia Invest SRL confirmă public că noul beneficiar al Komaksavia Airport Invest din Cipru, respectiv cel care controlează Aeroportul Internațional Chișinău, este omul de afaceri rus Andrey Goncharenko.Dar în extrasele din Registrul Comercial din Cipru nu găsim nici pomină de Goncharenko. Din documente reiese că off-shore-ul lui Rothschild a cedat acțiunile Komaksavia Airport Invest înapoi bulgarului Marin Mihov Tenev, de la care le-a și preluat în august 2019. Tenev este partener de afaceri în Bulgaria cu moldoveanul Vladimir Russu, fostul proprietar al „Casei Albe” din Chișinău.Boris SALOV, administratorul Avia Invest SRL: Nu cunosc cine figurează la compania din Cipru. Tot ce pot să vă zic e că asociații companiei Avia Invest sînt Komaksavia Airport Invest și Aeroportul din Habarovsk. În scurt timp informația despre beneficiarii finali va fi prezentată autorităţilor din Moldova.La cîteva zile de la discuția noastră cu Salov, Avia Invest a precizat public că numele lui Andrey Goncharenko în calitate de beneficiar al Komaksavia Airport Invest abia urmează să fie inclus oficial în Registrul Comercial al Ciprului, menționînd că afaceristul rus „demult era interesat de Aeroportul Internațional Chișinău”.