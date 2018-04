Noi condiții în contractele dintre furnizorii de produse și magazine

În Moldova pot apărea noi condiții în contractele încheiate între furnizorii de alimente și magazine, informează Noi.md.

Astfel, ar putea fi instituite noi norme de reglementare în relaţiile contractuale dintre furnizori şi comercianţi pe lanţul alimentar. Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost discutat astăzi, în cadrul ședinței grupului de lucru organizat pe platforma Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.

La discuție au participat deputați, producători, comercianți și reprezentanți ai asociațiilor de profil. Au fost abordate completările propuse la Legea cu privire la comerţul interior, precum și noile noțiuni cu referire la acţiunile/activităţile de marketing şi publicitate, furnizor, reduceri comerciale etc.

Astfel, a fost discutată propunerea de plafonare a reducerilor comerciale pentru produsele alimentare cu maximum 10% în scopul balansării puterii de negociere a părților contractante. Discuțiile au vizat și perioada stabilită pentru acţiunile și activităţile de marketing şi publicitate. Propunerea este ca perioada de promoție să fie de pînă la 60 de zile pe an per produs. Au mai fost discutate aspecte legate de termenul de plată a facturilor, procedura de retur a produselor alimentare etc.

O altă prevedere analizată a fost cea cu referire la susţinerea comercializării produselor alimentare autohtone. Se propune stabilirea unei cote de raft, nu mai puţin de 50% din lungimea lineară a raftului, destinată expunerii şi vînzării produselor fabricate în Republica Moldova. Această normă ar urma să fie aplicată la 6 luni de la data publicării.

Potrivit președintelui Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă, proiectul a fost înregistrat în Parlament și urmează a fi discutat la ședința Comisiei la începutul lunii mai.