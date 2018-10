Negruța: Economia Moldovei are multe probleme sistemice

În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna, Andrei Negruța, un om de afaceri originar din RM, cu activități în Rusia și Germania, a fost întrebat: Cum apreciați activitatea guvernării? Asupra la ce trebuie să lucreze guvernarea?

„Economia Moldovei are multe probleme sistemice. Și abordarea în rezolvarea lor trebuie să fie sistemică. Observ o tendință a guvernării de a uimi societatea. Parcă se dorește impresionarea oamenilor cu niște inițiative mari. Dar rămîne neclar de ce guvernul a decis să facă „anume asta și nu altceva”. Nu e clar cum guvernarea prioritizează problemele. Corect ar fi să fie făcută publică lista problemelor, pe care guvernarea le consideră prioritare și să explice de ce. Apoi trebuie să apară programul de acțiuni pentru soluționarea lor. Astfel ar apărea predictibilitate în acțiunile guvernării și mediul de afaceri ar putea acționa în sinergie cu guvernarea. Ar apărea o transparență mai mare în activitatea guvernării. Asta ar apropia societatea de guvernare și invers”, a declarat el.

Solicitat să comenteze faptul că guvernanții spun că au moștenit problemele, că nu ei sînt de vină și că anume ei le rezolvă, Andrei Negruţă a declarat: „De la cine le-au moștenit? Într-o formă sau alta cei care astăzi sînt la guvernare au fost în coridoarele puterii, ca și cei care se numesc opoziție. Unde a fost dl Diacov? Or dna Sandu? Or dl Lupu? Or dl Năstase? Or dl Ghimpu? Or dl Dodon? Tot ce ei anunță că au moștenit – tot de ei a fost lăsat de azi pe mîine. În Moldova este o rotație la putere a acelorași oameni. Cred că toți – și opoziția, și guvernarea – sînt responsabili de starea proastă a economiei și nedorința investitorilor de a veni în Moldova”.