Munteanu vorbește despre schemele ilegale din timpul concesionării aeroporutului

Concesionarea controversată a aeroportului internațional Chișinău pare să se apropie, în sfîrșit, de deznodămînt. Guvernul de la Chișinău a anulat recent documentul prin care a fost inițiat parteneriatul public-privat pentru concesionarea acestuia, iar majoritatea parlamentară a făcut publice rezultatele preliminare ale anchetei inițiate pe acest caz.

Care a fost schema de concesionare și cine se face vinovat de încheierea unui contract care a prejudiciat statul? Despre aceasta am discutat într-un interviu în exclusivitate acordat pentru DW de Igor Munteanu, președintele comisiei de anchetă privind privatizările și concesionările din ultimii ani.”A avut loc o concesionare printr-un parteneriat public privat, iar concursul a avut loc într-un format închis. Deci, a fost invitat la acest concurs doar un număr restrîns de companii internaționale. Inițial, printr-un proces verbal din 26 iunie 2013, comisia de concurs a aprobat o listă de șapte companii, în care intrau aeroporturi influente și importante pe plan global. După care s-a descoperit că, atunci cînd au fost primite răspunsuri din partea celor interesați, au venit doar două oferte. Prima a fost descalificată, iar a doua a venit din partea unor asociații de persoane juridice, fondată de „Avia Invest” SRL, „Habarovskii Aeroport” și „Kolomensky Zavod”. De aici încep lucrurile cele mai misterioase, pentru că comisia de concurs a acceptat oferta și cererea de participare inclusiv din partea unor companii care nu aveau dreptul să participe la concurs. Acestea, inițial, nu au fost selectate de comisie. Această ilegalitate a influențat foarte puternic procesul de administrare a concursului. În plus, cele trei companii au prezentat o ofertă unică, anexînd un acord operațional comun semnat între ele, respectiv au participat ca o uniune a persoanelor juridice. Participarea la concurs, însă, solicita o formă legală, conform legislației R. Moldova. Companiile au semnat, pe propria răspundere, că cunosc prevederile legislației și condițiile concursului”, a spus Munteanu.Potrivit lui Munteanu, o altă falsificare care s-a comis este că, la un moment dat, Tudor Copaci, președintele comisiei de concurs, a inclus o nouă companie, care nu a participat la concurs, pe nume „Comax Avia” și pune o linie oblică, ca și cum ar fi egală cu „Habarovskii Aeroport”. Exact această companie - „Comax Avia” - a fost recent achiziționată de Nathaniel Rothschild. Respectiv, o companie care nu a avut nici o treabă cu acest concurs și nu întrunea condiții minime intră „pe ușa din spate” și devine un jucător important. Mai mult ca atît, „Comax Avia” a fost fondată în Cipru ca o companie offshore. De asemenea, un alt element al acestui caracter fraudulos al concesionării este că în aceiași zi în care s-a semnat contractul de concesionare, ”Habarovskii Aeroport” și „Kolomensky Zavod” și-au vîndut acțiunile în folosul „Avia Invest”. Asta arată din capul locului că acest acord a fost unul fictiv și a fost creat doar ca să cîștige această companie. Nu exista nici o acoperire financiară, pentru că „Avia Invest” a fost creată cu cîteva săptămîni înainte de asta.”Deci, toate elementele acestui concurs de selectare au fost frauduloase, cu acțiuni deliberate din partea membrilor comisiei. Respectiv, comisia de anchetă parlamentară, după ce a obținut cu greu toate documentele, a ajuns la concluzia că singurul remediu pentru a aborda aceste încălcări grave ale legislației naționale este ca părțile să revină la poziția inițială. Aeroportul trebuie să revină fără întîrziere în gestiunea statului. Noi am prezentat care sînt concluziile preliminare, iar în 10 zile Raportul comisiei de anchetă va fi prezentat în ședința Parlamentului”, a conchis Munteanu.