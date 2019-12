Moldova și FMI: s-a pus capăt „lecuirii beției cu vin”?

Moldova trebuie să regîndească politica împrumuturilor externe, în special pentru cei care înaintează condiții tarifare, politice și geopolitice atunci cînd alocă bani, dar în realitate îl transformă pe cel care împrumută în colonie și un dependent financiar.

Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de pe rețeaua de socializare de jurnalistul Serghei Tkaci, menționînd că, după ce premierul Ion Chicu a anunțat că ar putea apărea o pauză în relațiile cu FMI, dacă organizația financiară internațională va insistă asupra unor condiții inacceptabile pentru Republica Moldova, guvernul a fost atacat imediat de politicienii pro Occidentalii din blocul ACUM și subiectul împrumuturilor din exterior a devenit brusc fierbinte, transmite Noi.md.Serghei Tkaci a subliniat că, de fapt, guvernul Ion Chicu se confruntă acum cu o serioasă dilemă dublă. Ce preferă? Împrumuturi și subvenții de la FMI și alte instituții internaționale sub formă de reforme „structurale” sau „instituționale”, „securitate energetică” etc.? Sau să împrumute bani pentru proiecte concrete: drumuri, întreprinderi, ceea ce nu este efemer, dar deservește cu adevărat oamenii, creează noi locuri de muncă?Abordarea anterioară este cunoscută. În timpul conducerii lui Filat-Plahotniuc-Ghimpu din 2009 pînă în 2018, Moldova a primit 3052,4 miliarde de dolari din partea Occidentului. Au fost alocate credite în valoare de 1841,8 miliarde USD, subvenții - 1210,6 miliarde dolari.„Unde sînt întreprinderile, drumurile? Nu sînt. Dar au fost „reforme”. Banii se dădeau în valuri, punctele culminante erau în anii alegerilor parlamentare (2010, 2014, 2018). Iar în 2017, Moldova a fost recunoscută de Forumul Economic Mondial (FEM) drept liderul Europei în furtul banilor publici. Deci, să continuăm în aceeași mod și să ajungem în situația Ucrainei, cînd următorul împrumut de la FMI de 5 miliarde de dolari va fi orientat spre rambursarea celor anterioare, iar condiția este vînzarea de terenuri către străini? Sau să regîndească politica împrumuturilor externe? Mai ales pentru cei care înaintează condiții tarifare, politice și geopolitice atunci cînd alocă bani, dar în esență îl transformă pe cel care împrumută în colonie și un dependent financiar?”, a pus o întrebare retorică Serghei Tkaci.Potrivit acestuia, a doua parte a dilemei este următoarea: merită în general să contractăm noi împrumuturi, poate țara să le ramburseze? Căci s-a acumulat deja o datorie externă și internă de mai multe miliarde de dolari. Iar muncitori care plătesc impozite devin din ce în ce mai puțini. Astăzi aceștia sînt puțin peste 700 de mii. Dintre ei aproximativ 200 de mii sînt angajați ai statului. Peste 70% din PIB (potrivit analiștilor CIA) sînt create în sectorul serviciilor, 12,2% - în agricultură și doar 14,6% - în industrie.„Cu alte cuvinte, un nou împrumut poate fi luat dacă vom crea un mecanism sigur de rambursare. Și nu din banii publici. Vom putea oare? Toate aceste dificultăți trebuie înțelese pentru a forma o nouă politică de împrumut. Cea precedentă, pe care s-a bazat, inclusiv și guvernul Maia Sandu, s-a prăbușit. Dovada este simplă: Moldova este campioană în Europa după sărăcia de zeci de ani (Ucraina concurează cu ea în ultimii ani) și exodul în masă al populației. În plus, țara noastră a avut o experiență minunată cînd economia și sfera socială se dezvoltau, pensiile creșteau. Și toate acestea au fost în perioada în care relațiile cu FMI erau înghețate de PCRM care se afla atunci la guvernare”, a spus Serghei Tkaci.