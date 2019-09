Mold-street: Sheriff a ajuns unul dintre principalii beneficiari ai importului de carne fără taxe

Oamenii de afaceri din domeniul procesării cărnii susțin că statul trebuie să revadă atât strategia de dezvoltare a sectorului agroindustrial, cât și să prevadă o nouă modalitate de distribuire a cotei anuale de import la carne fără taxe din Uniunea Europeană, scrie mold-street.com.

De exemplu pentru carnea de porc din UE cota de import constituie 4.000 de tone pe an, care se epuizează la mijlocul anului, spun antreprenorii. Încă 4.000 de tone pentru Moldova constituie cota de carne de găină importată din UE.În consecință în ficare an pe piață se atestă un deficit a materiei prime de calitate înaltă, ceea ce duce la creșterea prețurilor la carne și produsele din carne.Oamenii de afaceri susțin că statul trebuie să revadă atât strategia de dezvoltare a sectorului agroindustrial, cât și să prevadă o nouă modalitate de distribuire a cotei anuale de import la carne din UE.Or de exemplu principalii beneficiari ai acestei cote sunt companii intermediare, care arareori se ocupă de procesarea cărnii și care încă din anul 2007 au monopolizat domeniul, dar și companii din regiunea transnistreană.Potrivit unor date neoficiale grupul Sheriff, controlat de miliardarul transnistreat Gușan, a ajuns în anii 2018 și 2019 unul dintre principalii trei importatori de carne fără taxe din UE în Republica Moldova.An de an autoritățile promit măsuri pentru a reforma domeniul, dar situația nu se schimbă, spun reprezentanții companiilor de proceasre a cărnii.În cadrul unei ședințe a Consiliului Economic, iarăși s-a discutat această problemă, cât și altele din acest domeniu.Potrivit datelor oficiale în 2018 în total în Republica Moldova activau 52 de companii de fabricare a produselor din carne și mezeluri.