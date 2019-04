Mai mulți liceeni din țară și-au pus pe roate propriile afaceri

Au între 16 și 18 ani, dar deja sînt oameni de afaceri. Tinerii nu sînt singuri în lupta lor, fiind ajutați de profesori și antreprenori cu experiență.

Aceștia au fost pregătiți în cadrul unui curs specializat, instituit de cîțiva ani în peste două sute de școli din țară.Igor învață în ultimul an de liceu în Briceni , dar printre lecții a reușit să facă ceva mai mult: a inventat un dispozitiv special care reduce consumul de apă și îi menține mereu temperatura constantă chiar în robinet. Acesta are de gînd să colaboreze cu cîteva firme de construcții, cărora le va vinde dispozitivul cu sute de euro. În curînd, își va prezenta creația și la Paris, unde va merge pentru a găsi investitori.Iar Ecaterina și Cezara și-au unit forțele pentru a crea insecticide biologice. Acestea sînt produse din infuzii de plante și funcționează chiar mai eficient decît cele chimice.Totuși, tinerii se plîng că întîmpină dificultăți la înregistrarea companiilor proprii, din cauza birocrației.Pentru ca afacerile elevilor să aibă succes, tinerii sînt instruiți în licee de către profesori și antreprenori cu peste 20 de ani experiență în business. Ghidarea are loc în cadrul cursului opțional de finanțe, predat în peste 220 de instituții. Mentorii spun că disciplina ar trebui să fie obligatorie, pentru ca elevii din toate școlile din țară să beneficieze de cunoștințe.În prezent, peste 15 mii de elevi din toate treptele liceale din țară beneficiază de cursul specializat de economie și finanțe, fiind o colaborare dintre un ONG din România și ministerul Educației de la noi. Pentru aceasta, au fost instruiți peste 2200 de profesori. Celelalte instituții de învățămînt predau disciplina obligatorie Dezvoltare Personală, care include elemente de orientare economică și a fost introdusă în curriculă pentru prima dată în acest an.