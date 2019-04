Mai mulți bani și facilități pentru agenții economici din țara noastră

Veniturile vamale, facilitarea comerțului internațional sau fluidizarea traficului sînt doar cîteva dintre domeniile care continuă să înregistreze o dinamică pozitivă.

Datele care confirmă această tendință au fost prezentate în cadrul unei ședințe de bilanț al activității Departamentului venituri și control vamal, convocată de Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.Amintim că, în primele trei luni ale acestui an, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat 4 miliarde 594 milioane de lei, depășind cu 208,7 milioane de lei încasările pentru aceeași perioadă din anul precedent. În continuare, ponderea cea mai mare în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 70,7%, urmate de accize cu 21% și respectiv, taxele vamale care au o contribuție de 5,2%.Cifrele sînt în creștere și în cazul exporturilor, valoarea cărora a crescut, în primul trimestru, cu 516,8 milioane lei, însumînd peste 10,5 miliarde lei.În același timp, deținătorii statutului de Exportator Aprobat au exportat, în perioada de referință, mărfuri în valoare de circa 2,2 miliarde lei. În acest context, amintim că statutul de Exportator Aprobat, îi exonerează pe titularii acestuia de obligativitatea obținerii certificatului de origine EUR-1, eliberarea căruia costă 6 euro. Totodată, datorită simplificărilor promovate de Serviciul Vamal, de acest statut pot beneficia și exportatorii sezonieri.Cu referință la aceste date, Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a solicitat continuarea promovării acestui instrument, de rînd cu AEO (Agent Economic Autorizat) și PVD (vămuirea la domiciliu), astfel încît tot mai mulți antreprenori să beneficieze de facilitățile oferite de aceste certificate.Actualmente, sînt înregistrați 117 agenți economici autorizați, 27 de Exportatori Aprobați și 77 de antreprenori care au permisiunea vămuirii la domiciliu.De curînd, de simplificări beneficiază și transportatorii de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. Datorită aplicației TIR-EPD, lansate de Vamă în data de 18 martie curent, aceștia pot depune declarații electronice prealabile de tranzit, ceea ce le reduce semnificativ timpul de așteptare în vamă. Noua aplicație a fost oferită de AITA, fiind implementată cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.În acest context, menționăm că, doar în primul trimestru al acestui an, în urma intervențiilor subdiviziunilor de valoare în vamă, au fost încasate suplimentar 107,2 milioane de lei. Totodată, instituția este axată pe extinderea metodelor de încercări ale Laboratorului Vamal, fapt ce va permite determinarea poziției tarifare pentru mai multe categorii de mărfuri.