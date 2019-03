Locul Moldovei în clasamentul țărilor privind costul serviciilor de Internet mobil

Moldova se situează pe locul patru printre țările din Europa de Est pentru costurile reduse pentru servicii de date mobile, precum și pe locul 57 din cele 230 de țări din lume incluse în rating.

Acest lucru îl indică rezultatele studiului Worldwide mobile data pricing, realizat de compania britanică Cable.co.uk care a studiat datele privind 6313 de planuri tarifare ale operatorilor de telefonie mobilă din 230 de țări din întreaga lume cu privire la costul transferului de date, transmite Noi.md.Potrivit datelor difuzate, în Moldova, valoarea medie pentru transferul a 1 gigabyte de date mobile alcătuieşte $2,82 și, astfel, cu acest indicator, ţara noastră se situează pe locul 57 dintr-un număr de 230 de țări, între Uruguay și Bahrain, unde valoarea medie a transmiterii unui gigabyte de date mobile este egală cu 2,8 USD și, respectiv, 2,83 USD.Potrivit ratingului, țara cu cel mai ieftin trafic mobil din lume este India, unde costul de transmitere a unui gigabyte de date este în medie de $0,26. Kîrgîzstanul ocupă al doilea loc în lume, aici transferul de 1 GB costă în medie 0,27 dolari. În plus, în clasament se regăsesc mai multe țări din spațiul post-sovietic: Kazahstanul (0,49 dolari) și Ucraina (0,51 dolari) deţin poziţiile a treia şi, respectiv, a patra. Rusia se află pe locul 12, aici costul mediu pentru transferul de 1 GB este de 0,91 dolari. România este clasată pe locul 37 cu 1,89 USD/1 GB.Cel mai scump trafic mobil de pe planetă oferă Zimbabwe, unde costul mediu de transfer de 1 GB este de 75,2 USD. În Guineea Ecuatorială, prețul mediu de transfer al 1 gigabyte de date mobile este de 65,83 USD.În cazul analizei după regiuni, în Europa de Vest, Finlanda a fost recunoscută drept țara cu cel mai ieftin trafic mobil, aici prețul mediu de transfer de 1 GB este de 1,16 USD, pe locul doi fiind Monaco (1,21 USD), urmat de Danemarca ($1,36) și Italia (1,73 dolari).Printre țările din Europa de Est, cel mai ieftin trafic mobil îl are Polonia (1,32 dolari), urmată de România (1,89 dolari), Slovenia (2,21 dolari) și Moldova (2,82 dolari). În Grecia se oferă cel mai scump trafic din regiune, costul mediu al transferului de 1 GB de date aici este de 32,71 USD.Israelul are cel mai ieftin trafic mobil din Orientul Mijlociu: 1 GB costă în medie 0,9 dolari, Iordania este a doua pe listă (1,79 dolari), urmată îndeaproape de Kuweit (2,01 dolari) și Autonomia Palestiniană (2,06 dolari).Costul mediu de transfer de 1 GB de date în rețelele mobile din Canada (12,02 USD) și în Statele Unite (12,37 dolari) este mai mare decît media mondială (8,53 dolari SUA). Țara cu cel mai scump trafic mobil din America de Nord este Insulele Bermude - 37,74 USD.Cele mai ieftine planuri tarifare din America Centrală sînt în Guatemala, unde prețul mediu de transfer de 1 GB în rețelele mobile este de 4,53 USD. Prețuri puțin mai mari se înregistrează în El Salvador (4,55 dolari) și Belize (4,57 dolari). Cel mai scump trafic din America Centrală este în Mexic, unde costul mediu al transmiterii unui trafic de 1 GB este de 7,38 USD.Potrivit lui Dan Haudl, analist la departamentul de telecomunicații pentru consumatori de la Cable.co.uk, multe dintre țările cu cel mai ieftin trafic de date mobile au o infrastructură bine dezvoltată de rețele mobile și fixe de acces la internetul de bandă largă, iar furnizorii locali pot oferi utilizatorilor posibilitatea de a transfera cantități imense de date, ceea ce reduce semnificativ costul transferului unui gigabyte de date.În alte țări, rețelele terestre de bandă largă sînt mai puțin dezvoltate, prin urmare, în general, utilizatorii locali depind foarte mult de rețelele mobile. Economia acestor țări dictează necesitatea unor prețuri scăzute, accesibile majorității cetățenilor. În partea mai scumpă a listei se află țări în care infrastructura nu este foarte bună, iar consumul de trafic este unul destul de modest. Oamenii de aici cumpără de obicei pachete de zeci de megabytes, astfel un gigabyte de date arată aici ca o sumă imensă, iar transferul lor este costisitor. Multe țări aflate în mijlocul listei au o bună infrastructură și un mediu de piață competitiv, şi, cu toate că prețurile de aici nu sînt cele mai mici din lume, consumatorii locali nu le consideră înalte.