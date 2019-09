Lansarea primului Wine Train din Moldova cu ocazia evenimentului VinOPERA - un recital de muzică clasică la Castel Mimi ©

Castel Mimi și Î. S. Calea Ferată din Moldova au prezentat marți, 3 septembrie, conceptul primului Wine Train din țară, scopul căruia este să transporte pasagerii la evenimentul VinOPERA – un recital al formației Concertino Accordion Band și inconfundabila Cristina Scarlat ce va avea loc vineri, 6 septembrie, la Castel Mimi.

În cadrul prezentării au fost oferite mai multe detalii despre conceptul de Wine Train, când și cum va funcționa acesta, dar și detalii despre evenimentul în aer liber VINOpera.

„Întotdeauna oaspeții noștri ne întreabă cum pot să ajungă la eveniment, atât timp cât acolo se servește vin bun, le este incomod să vină cu mașina, de aceea pentru a promova consumul responsabil și pentru a le oferi o alternativă foarte interesantă oaspeților noștri, am decis să nu există o altă metodă mai deosebită, interesantă și chiar nostalgică decât de a călători cu trenul. În lume, sunt numeroase zone vinicole în care se călătorește cu trenul printre vinării și vii, în Moldova, din păcate acest lucru nu prea este posibil și unica vinărie din țară la care se poate de ajuns este Castel Mimi. Din acest motiv, am zis că este cea mai bună și interesantă metodă pe care trebuie să o folosim. Toți noi am călătorit cu trenul în copilărie și este oarecum o amintire din zilele când călătoream cu părinții”, a declarat în cadrul prezentării Cristina Frolov, directoare Castel Mimi.

„Calea Ferată din Moldova este dispusă să susțină ideile creative de promovare a turismului din țară. Toate întreprinderile de stat, dar și persoanele juridice sau fizice, trebuie să susținem promovarea turismului vinicol”, a adăugat Mihai Arusoi, directorul Gării Feroviare Chișinău.

E bine să știți că, garnitura modernă va porni din Gara Chișinău la ora 17:30. Din Bulboaca spre Chișinău, trenul va porni la ora 22:30. Durata călătoriei va fi de 45 de minute.

Biletele la cursa specială a Trenului Vinului pot fi procurate pe iTicket. Prețul unui bilet (tur-retur) este de 70 de lei. Copiii cu vârsta de până la 7 ani călătoresc gratuit.

Primii 100 de călători care vor cumpăra bilete la cursă, vor primi în dar un pahar de vin Fetească Alba chiar pe peronul gării, restul vor savura o călătorie de tren scurtă până la Bulboaca.

Reamintim că, recitatul VinOPERA va avea loc vineri, 6 septembrie, ora 19:00, la Castel Mimi. Prețul biletelor la procurare prealabilă este de 350 lei, iar în ziua evenimentului, la intrare, va fi de 450 lei.

Biletele pot fi procurate pe iTicket. ATENȚIE! În prețul biletelor este inclusă degustarea NELIMITATĂ a vinurilor Castel Mimi.

Mai multe detalii despre recital găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.