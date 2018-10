Ioniță: Republica Moldova are nevoie de investiții, nu de bani

Republica Moldova are nevoie de investiții, nu de bani. În prezent, pe conturile băncilor din Republica Moldova sînt 15 miliarde de lei cu care băncile nu au ce face și Banca Națională este nevoită să blocheze acești bani.

Declarația aparține expertului economic de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță și a fost făcută la emisiunea „Fabrika” de la postul Publika TV, transmite IPN.



Potrivit lui, Republica Moldova este ocolită de investiții, dar are nevoie de acestea pentru că odată cu investițiile străine nu vin doar banii, dar și management și tehnologii. Despre sistemul bancar, expertul spune că are nevoie de proceduri și reguli interne foarte clare pentru ca să nu se mai facă escrocherii, să nu mai fie oferite credite care să nu mai fie întoarse. „În doi ani, în sistemul nostru bancar s-au adus sub formă de depozite 14 miliarde de lei. Oamenii au încredere în bancă. În total, acestea au 63 de miliarde de lei. Pe de altă parte, creditele cum nu se dădeau așa și nu se dau. Și în loc la bancă banii să vină și să plece, ei se blochează”, spune Veaceslav Ioniță. Astfel, Banca Națională a Moldovei este nevoită să ia acești bani și să plătească băncilor dobîndă din banii cetățenilor.



Directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă, afirmă că sistemul bancar este reflecția situației din economie. Potrivit lui, printre problemele principale este supravegherea, guvernanța corporativă joasă și standardele acesteia în sistemul bancar. „Pînă la 70% din sistemul bancar este deținut de companii off-shore, nu există o claritate în deținătorii sistemului bancar – toate acestea rămîn în continuare a fi probleme majore pentru întreg sistemul”, spune Roman Chircă.



Potrivit lui, în continuare există riscuri pe zona incompetenței sau standardelor joase de gestionare a portofoliului de creditare. „Am impresia că băncile sînt deconectate de sistemul economic real, nu înțelege cum funcționează agenții economici, nu înțelege filosofia lor, nu înțelege necesitățile și nu oferă portofolii”, a afirmat expertul.