Ion Chicu: Anul 2020 va fi un an al investițiilor

Anul 2020 va fi un an al investițiilor, iar o bună parte din aceste investiții vor fi finanțate din surse externe.

Premierul Ion Chicu a spus, în cadrul unui interviu video pentru IPN, că investițiile în infrastructură, aeroporturi, drumuri etc., sunt un element al ascensiunii, iar dacă nu se vor face aceste investiții, Republica Moldova „o să stea în mocirla în care deja se află de 30 de ani”.Despre inițiativele legate de dezvoltarea aeroporturilor Bălți și Mărculești, premierul afirmă că statul nu va investi niciun ban din buget. Aeroportul din Mărculești are infrastructura necesară, lipsește doar un terminal pentru pasageri și elementele de control, iar administrația aeroportului are posibilități să le facă. Din lunile mai-iunie 2020, vor putea fi operate zboruri de la Mărculești. „Noi am calculat, maxim 30 de milioane de lei este nevoie pentru a-l face funcțional”, a spus prim-ministrul.Aeroportul din Bălți, afirmă premierul, că este ademenitor din punct de vedere comercial, se află lângă oraș, lângă traseu. Este necesar să fie dezvoltat un aeroport internațional în deplinul sens al cuvântului și acolo se cer investiții private. Statul nu își permite și nici nu consideră necesar să intre în acest business. Va fi realizat un studiu de fezabilitate cu implicarea experților din străinătate, vor fi evaluate costurile și stabilite condițiile în care statul poate intra într-un parteneriat public-privat. După care, va fi anunțat concursul. Procedura poate dura și doi-trei ani.La capitolul investiții în infrastructura drumurilor, Ion Chicu a menționat că anul viitor sunt prevăzuți șase miliarde de lei. Premierul dă asigurări că nu va fi posibil să fie furați acești bani. Se va aplica sistemul de achiziții publice Mtender. „Acum ultimele verigi, module ale acestui sistem, sunt puse în exploatare. Concursurile se vor organiza prin acest sistem, unde posibilitatea de a umbla cu șiretlicurile este redusă la minimum. Plus la toate, noi o să avem organele de supraveghere care o să verifice corectitudinea concursurilor”, a spus premierul. Ion Chicu s-a declarat sigur că la aceste obiective de infrastructură vor participa companii mari, iar în contractele de achiziţii publice se vor cere garanții de calitate.Potrivit premierului, până la 7,4 miliarde de lei din deficitul bugetar pentru 2020 sunt anume pe componenta de investiții, care nu afectează sustenabilitatea bugetară. Dacă banii vor veni, se vor cheltui. Dacă nu vor veni, nu se vor face cheltuieli. „Nu este faza când ai cheltuit și nu ai cu ce acoperi. Este important ca deficitul pe componenta de bază, care este mai mic decât anul trecut, să fie posibil de finanțat”, a remarcat premierul.Ion Chicu afirmă că există sursele necesare pentru a putea fi finanțate proiectele de infrastructură. Republica Moldova va îndeplini condițiile pentru a primi tranșele de asistență macrofinanciară de la UE. La ultima ședință de Guvern din acest an va fi aprobat un proiect de lege privind modificarea Legii achizițiilor publice pentru utilități, iar în februarie, când revine Parlamentul din vacanță, proiectul va fi aprobat. O altă condiție este inițiativa privind contractarea spălării banilor, care la una din primele ședințe din anul viitor va fi aprobată . „Aceste două condiționalități vor fi respectate, ceea ce înseamnă că este posibilitatea de a accesa asistenta macrofinanciară de la UE”, a spus Ion Chicu.Interviul „Viziunea prim-ministrul Ion Chicu asupra stării de lucruri în societatea moldovenească la intersecția anilor” este parte a ciclului „Răscrucea de ani prin prisma idealului de a trăi bine acasă”, la care au acceptat invitația președintele Igor Dodon , precum și liderii principalelor partide parlamentare Andrei Năstase, Pavel Filip și Maia Sandu.