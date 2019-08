Investițiile în domeniul tineretului vor fi majorate

Un grup de lucru constituit din deputați, reprezentanți ai Guvernului și ai organizațiilor non-guvernamentale de tineret, vor elabora un plan de acțiuni care să sporească investițiile în domeniul de tineret, precum și să dezvolte servicii pentru tineri și oportunități de dezvoltare personală și profesională.

În acest sens, a fost lansată o platformă web pe care tinerii pot completa un formular, iar ca urmare vor fi implicați în consultări privind problemele tinerilor, transmite IPN.



Într-o conferință de presă, deputatul Dinu Plîngău, a declarat că astăzi este marcată Ziua Internațională a Tineretului. În ultima perioadă, au avut loc consultări cu mai multe organizații de tineret și acestea au scos la iveală un șir de probleme cu care se confruntă tinerii. Tinerii deputați ai blocului ACUM au simțit nevoia să se implice, să vină cu inițiative care să încurajeze tinerii să participe la procesele decizionale. „Ne propunem ca anul 2020 să fie un an în care prioritățile tinerilor vor fi în capul mesei”, a menționat parlamentarul Fracțiunii ACUM Platforma DA



„Noi vom opta pentru ca anul 2020 să fie anul în care prioritățile tinerilor să stea în capul mesei și vom încuraja și susține Guvernul în asumarea unei agende clare și curajoase, în așa fel încît tinerii să vadă un viitor aici acasă. Vom susține majorarea bugetului pentru programele destinate tinerilor, extinderea programelor existente, dacă se dovedesc a fi eficiente și dezvoltarea de noi programe și soluții”, a menționat Perciun Dan, deputat în Fracțiunea PAS, Blocul ACUM.



Potrivit parlamentarului, prioritatea numărul unu este lupta împotriva corupției, în special în instituțiile de învățămînt superior. Printre priorități se numără revizuirea curriculei atît în universități, cît și în școli în vederea racordării acesteia la piața muncii, precum și dezvoltarea învățămîntului profesional-tehnic. Dan Perciun a mai spus că este cazul să fie susținuți tinerii antreprenori – prin programe extindere programelor de granturi existente. De asemenea, este nevoie să fie asigurat acces la locuințe și să fie acordată susținere pentru tinerele familii etc.



Adrian Băluțel, secretar de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a spus că autoritățile sînt deschise către toate organizațiile de tineret. „Lansăm platforma contez.pasyouth.md, care va servi ca un suport pentru consultarea tinerilor din întreaga țară. Vom merge în toate raioanele din țară și vom consulta care sînt problemele tinerilor și vom facilita astfel încît glasul lor să fie auzit în Parlament, în Guvern”, a declarat secretarul de stat în domeniul tineret și sport.



Ziua Internațională a Tineretului este marcată la 12 august, iar tematica stabilită de Organizația Națiunilor Unite în acest an este „Tranforming Education”.



Potrivit Biroului Național de Statistică, numărul populației cu reședința obișnuită la 1 ianuarie 2019 a constituit 2681,7 mii persoane, din care 743,2 mii sau 27,7% sînt tineri cu vîrsta 14-34 ani. Generația tinerilor este în descreștere continuă. Pe parcursul ultimilor ani populația cu vîrsta de 14-19 ani a scăzut cu 58,2 mii persoane, iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a micșorat de la 24,6% la 1 ianuarie 2014, pînă la 22,8% la 1 ianuarie 2019.