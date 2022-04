Hrișca, de negăsit în magazinele din țară

Republica Moldova nu duce lipsă de sare pentru că țara noastră importă 300 de tone în fiecare săptămînă. Acest lucru a fost declarat de ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, la postul de televiziune N4.

O problemă, potrivit ministrului Economiei, este hrișca care se importa din Ucraina și Rusia, iar acum sînt stopate livrările, transmite Noi.mdcu referire la Realitatea.md.

„Sare pe rafturile magazinelor este, personal am verificat. Oamenii care au cumpărat cîte 20 de kilograme, cred că sînt mulțumiți. Au rezerve pe cîțiva ani înainte”, a precizat Gaibu

În prezent, problema e cu hrișca, care se importa din Ucraina și Federația Rusă.

„După cum am spus anterior probleme vor fi cu hrișca. Respectiva cultură crește doar în Rusia și Ucraina. Or, în cazul unei crize acest produs are cele mai mult de suferit în estul Europei”, a mai precizat ministrul Economiei.

După declanșarea războiului din Ucraina, moldovenii au cumpărat masiv produse alimentare. Este vorba de sare, zahăr și cereale.